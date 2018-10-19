稱陸股泡沫已縮小 劉鶴：沒理由不對中國經濟充滿信心

中國國務院副總理劉鶴今 (19) 日表示，雖然近期陸股出現明顯波動、下滑，但「泡沫已經大大縮小」，上市公司品質正在改善，「沒理由不對中國經濟發展充滿信心」。

劉鶴週五接受人民日報、新華社，以及中央電視台等多家媒體採訪；他指出，近期陸股下挫，是諸多因素所造成，主要國家央行升息後，全球股市開始波動，有所下滑，美股也出現明顯回檔，目前這個過程還在持續。

劉鶴說，除上述外部因素外，中美貿易摩擦，也對市場造成影響，但「心理影響大於實際影響」；此外，中國經濟結構，正處於破舊立新的過程中，必然對股市帶來影響。

劉鶴強調，從全球資產配置來看，「中國正在成為最有投資價值的市場，泡沫已經大大縮小」，上市公司品質正在改善，估值處於歷史低位；這波調整和出清，正為股市長期健康發展，創造好的投資機會。

劉鶴稱，為促進股市健康發展，中國政府將祭出多項改革措施；第 1，在穩定市場方面，允許銀行理財子公司，對資本市場進行投資，並要求金融機構，做好股權質押融資業務風險管理，鼓勵地方政府管理的基金、私募股權基金，幫助有發展前景的公司，紓解股權質押困難。

第 2，市場基本制度改革方面，將制定《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》，完善上市公司股份回購制度，深化並購重組市場化改革。

第 3，鼓勵市場長期資金來源方面，將強化保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度，壯大機構投資人力量，鞏固市場長期投資基礎。

第 4，在促進國營企業改革和民營企業發展方面，將推出一系列新措施，包括推動國營企業，在資本市場進行混合所有制改革，支援行業龍頭民營企業，進行產業兼併重組，推出民營企業債券融資支援計畫，以及股權融資支援計畫等。

第 5，在擴大開放方面，將繼續加快銀行、證券、保險等領域的開放。

劉鶴認為，在上述條件陸續落實的情況下，「我們沒有理由不對中國經濟發展前景充滿信心」。

中國國家統計局週五公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 6.5%，未及市場預期 (6.6%)，創近 10 年新低。

週五上證指數收漲 2.58%，至 2550.46 點。