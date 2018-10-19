【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國初領失業救濟金人數再度創低，導致昨日美國 10 年期公債殖利率再度走高，市場擔憂企業資金成本高漲之下，導致美股下跌，加上 PVC 及 ABS 報價大跌，傳產類股表現疲弱影響，導致今日台股呈現下跌走勢，終場台股下跌 34.47 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 39.39 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美債殖利率再度走高，美股再度走跌，CBOE VIX 指數再度上揚，加上人民幣昨日跌破 6.94 大關，市場擔憂資金外流壓力，導致今日上證指數早盤走低，不過受到中國公佈固定資產投資年成長 5.4%，優於市場預期，中國副總理劉鶴亦對股市釋出正面消息影響，導致上證指數由底部翻揚上漲超過 2%；下週中國市場留意，四中全會即將召開，可多加留意中國是否釋出更多利多消息。

《國際商品市場焦點分析》

昨日美國發佈初領失業救濟金人數再度創低，帶動美國 10 年期公債殖利率走高，加上義大利預算案仍難解決下，帶動市場風險偏好降溫，導致昨日 WTI 原油及布侖特原油隨國際股市下跌而走跌；農產品市場方面，受到黃豆週出口下降 33% 影響，大幅低於市場預估，加以巴西黃豆播種面積優於市場預期影響，導致黃豆期貨昨日下跌超過 2%。

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