〈區塊鏈大應用〉比特幣網路擁擠率達95% 交易費持穩

據外電報導，知名加密貨幣分析師 Willy Woo 研究發現，雖然今年的市場低迷造成 BTC 價格下跌近 70%，但比特幣網路規模卻逐漸擴大。這是許多區塊鏈先驅們在市場下行期間一直在強調的指標，也代表著區塊鏈開發商不受周圍加密貨幣價格波動干擾，持續保持低調運作。

上週比特幣網路壅塞率達到了 95%，但如果在 BTC 網絡上進行交易，交易費並沒有因此增加，大約只需 0.1 美元，即使是高達 1.94 億美元的交易量也是如此。Woo 表示，在 2017 年擁堵率達 85%，而今年峰值壅塞率達 95%。儘管擁堵率較高，但的費用仍低於去年同期的水平。

Willy Woo 表示：「儘管在熊市當中，比特幣區塊滿載達 95% 以上的峰值而沒有人注意到，交易費用和確認時間仍維持水平。今年的比特幣與去年不同，正在悄然改善。」

比特幣壅塞率上升 (圖: CCN)

據區塊鏈委員會表示，1MB 的區塊大約有 2,000 筆交易，高於平均交易數量。專家認為，這與比特幣採用隔離見證技術 (SegWit) 有關，該技術降低了交易費用並為區塊鏈增加更多的空間。

目前比特幣區塊鏈能夠執行大約每秒 7 次交易 (TPS)，這與 Visa 網路可以處理的數萬個 TPS 相差甚遠。但是，正如 Andreessen Horowitz 合夥人 Katie Haun 表示：「比特幣正處於撥號時代，尚未建立完整架構以擴大。」

Haun 也指出，就像黃金一樣，「比特幣是一個很好的價值儲存，因為它容易分割，不需要大量維護，也很難偽造。」而且隨著它繼續獲得可擴展性，比特幣將會更接近「點對點電子現金系統」的願景。