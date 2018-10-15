前小摩高管：區塊鏈將帶來大宗商品革新

區塊鏈創新者和前摩根大通商品高管 Blythe Masters 在倫敦金屬交易所 (LME) 年度晚宴上發表談話時表示，區塊鏈的技術將進入大宗商品市場，將帶來保密性的提高，紙張浪費可望減少，出處和生產率都將增加。

曾擔任摩根大通前執行董事的 Masters 創辦了自己的加密貨幣公司 Digital Asset Holdings。她的公司目前正致力於為金屬產業提供基於區塊鏈的解決方案，因為她認為該產業急需進行重組。

「產品供應鏈眾所周知，複雜而低效，」Masters 在演講中表示。「在金屬和採礦業尤其如此，許多運營和商業實踐仍然效率低下且過時，導致關鍵的數據遺漏，安全產生漏洞，費用增加，並帶來貪汙和腐敗。」

Masters 認為，區塊鏈在未來的大宗商品供應鏈中發揮著潛在的革命性作用。區塊鏈可以用來追踪從食品、服裝、乃至黃金、鑽石、石油等各種產業的商品。

Masters 說道：「區塊鏈有助於安全和保密地交換關鍵的貿易文件、提貨單、以及與用戶聯繫的信用憑證。顯然，在目前的金屬採礦、運輸、倉儲和物流產業的資訊文件作業中沒有任何進步。」

目前已經有許多區塊鏈相關的專案正在大宗商品產業當中進行。瑞士大宗商品巨頭 Mercuria 正針對區塊鏈技術提升原油供應鏈追踪方法進行測試。

Mercuria 是全球最大的大宗商品交易商之一，該公司執行長表示，區塊鏈可以將石油產業的成本削減高達 30%。與此同時，貴金屬交易商 Agora Commodities 與全球首個比特幣貴金屬交易平台 DigitalTangible 合作，將允許投資者和交易商在區塊鏈上買賣具有可驗證且代幣化的金屬商品。