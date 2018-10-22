宏達電辦2018世界VR產業大會產業生態分論壇 首家Vive旗艦店進駐深圳

宏達電 (2498) 今(22)日表示，已在中國江西省南昌市成功舉辦 2018 世界 VR 產業大會 HTC Vive 產業生態分論壇，於舉行的論壇期間，HTC Vive 針對 VIVE Wave 生態系統推出六自由度（6DoF）開發者套件，並展示多款極具顛覆性的六自由度相關 VR 內容與技術。此外，HTC 全球首家 VIVE 旗艦店已在深圳開幕，該旗艦店致力將優質 VR 娛樂體驗融入至零售環境中。用戶不僅可以學習和瞭解最新的 VR 技術和產品，還能體驗單人動作類遊戲及多人互動遊戲。除精彩的 VR 內容體驗，HTC 旗下 VR 設備及手機產品也在店中銷售。HTC 中國區總經理汪叢青表示，很高興能夠與工業和資訊化部、江西省人民政府以及虛擬實境產業聯盟合作，共同舉辦首屆世界 VR 產業大會，宏達電針對 VIVE Wave 開放生態系統推出六自由度開發者套件，將引領沉浸式空間運算領域進入一個全新高度；宏達電所展出的一系列全新的六自由度相關內容和技術，將帶領用戶進入一個全面沉浸的虛擬世界。
此次大會，HTC Vive 帶來六自由度開發者套件，讓 VIVE Wave 平台開發者可以充分發揮其在 VR 領域的經驗，簡單快速地打造出基於六自由度雙手柄及頭顯交互的體驗內容。該開發者套件包含兩個六自由度手柄，一個相容 VIVE Focus 設備追蹤功能的配件以及一整套相關軟體工具。目前，全球已有 6 家合作夥伴採用 VIVE Wave 平台打造其 VR 一體機，開發者僅需在同一平台——VIVEPORT 上發佈內容，即可觸及所有使用基於 VIVE Wave 平台打造的一體機設備的使用者。HTC Vive 也展示 VIVE Pro 六自由度手指與手勢識別功能，借助前置攝影機和專有的 AI 電腦視覺技術，VIVE Pro 使用者可以直接透過雙手與 VR 物體和環境進行互動，無需借助其它任何新增設備。這項創新技術將很快成為未來的主流 VR 交互形式。近期，HTC Vive 將針對所有 VR 開發者提供全新的軟體開發套件，方便其創作相關內容。
宏達電 (2498) 今(22)日表示，已在中國江西省南昌市成功舉辦 2018 世界 VR 產業大會 HTC Vive 產業生態分論壇，於舉行的論壇期間，HTC Vive 針對 VIVE Wave 生態系統推出六自由度（6DoF）開發者套件，並展示多款極具顛覆性的六自由度相關 VR 內容與技術。此外，HTC 全球首家 VIVE 旗艦店已在深圳開幕，該旗艦店致力將優質 VR 娛樂體驗融入至零售環境中。用戶不僅可以學習和瞭解最新的 VR 技術和產品，還能體驗單人動作類遊戲及多人互動遊戲。除精彩的 VR 內容體驗，HTC 旗下 VR 設備及手機產品也在店中銷售。HTC 中國區總經理汪叢青表示，很高興能夠與工業和資訊化部、江西省人民政府以及虛擬實境產業聯盟合作，共同舉辦首屆世界 VR 產業大會，宏達電針對 VIVE Wave 開放生態系統推出六自由度開發者套件，將引領沉浸式空間運算領域進入一個全新高度；宏達電所展出的一系列全新的六自由度相關內容和技術，將帶領用戶進入一個全面沉浸的虛擬世界。