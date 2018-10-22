達新第三季業外收益進補約2.6億元 法人估挹注EPS約1.3元

達新 (1315) 持有南亞 ( 1303 ) 股息約有 1.6 億元股息收入，以及亞太投資 1 億元業外收益挹注，合計第三季業外收益達 2.6 億元進帳，對於每股盈餘挹注約 1.3 元，中美貿易戰火延燒，已有 6 組客戶有意將生產地由大陸廠轉往緬甸廠、越南廠，轉單效應預計明年下半年發酵。今年上半年台幣兌美元匯價升破 30 元，來到 29 元，達新以美元計價營收比重高達 8 成，匯損拖累下，上半年毛利率 13.62%，較去年同期一口減少 4.45 個百分點，營業虧損 3119 萬元，稅後淨損 1703 萬元，每股虧損 0.09 元。



達新集團產能面積約 6 萬 8321 坪，當中台灣 (台中廠、中港廠) 占了 3 萬 998 坪，中國大陸（福建莆田、東莞）約 2.7 萬坪，越南 2420 坪、緬甸 7031 坪、日本廠 872 坪，主要產品 PVC / 尼龍雨衣類占營收比重 48.28%(毛利率約 14.5%)、成衣部營收比重 22.12%(毛利率約 14.6%)、新品部 (文具、機台、傢俱) 營收比重 13.84%(毛利率約 12.9%)、PP 板卡部營收比重 10.24%(毛利率 11.3%)，以及其他 5.49%。



達新長期持有南亞 3.27 萬張，第三季投資股息收入約有 1.6 億元，以及亞太投資投資台勝科、台塑四寶等，業外收益亦有 1 億元進帳，以及第三季台幣兌美元匯價由升轉貶，匯損壓力減輕，達新可望轉盈。



達新也談到，美國針對中國進口商品提升關稅，客戶開始分散生產基地，美國方面客戶擬轉往越南廠，而歐洲客戶是以緬甸為主。