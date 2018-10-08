宏達電搶搭五月天演唱會熱潮 限定版手機抽100張演唱會門票

宏達電 (2498) 搶搭五月天跨年演唱會熱潮商機，今 (8) 日宣布憑《HTC U12 + 五月天限定版》手機序號及盒內附的『Future Pass 通往未來無限可能』序號至活動網頁登錄，可享有《五月天 2019 LiFE 人生無限公司無限放大最終版》台中演唱會雙人套票抽獎機會。宏達電指出，全球獨家五月天限定版手機，機身上印有 HTC X Mayday 精神標徽，象徵彼此榮耀與共，手機裡內建獨家 HTC x Mayday 「因為堅持 所以燦爛」主題桌布及鬧鈴，讓喜愛 HTC 與五月天的粉絲們，可透過 HTC U12 + 創新功能，以及五月天獨有的主題桌布讓生活更加精采。



憑購機所附贈的『HTC X Mayday Future Pass 通往未來無限可能序號』及手機商品序號（S/N）於 10 月 11 日起至 12 月 17 日晚上止至活動網頁登錄，即可優先參加於 10 月 24 日、11 月 7 日、11 月 21 日、12 月 5 日及 12 月 18 日所抽出的五月天演唱會雙人套票抽獎活動，享有 5 次抽獎機會，每次各抽出 10 組名額、共 100 張門票。