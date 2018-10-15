宏達電VR結合藝術再傳捷報 攜手故宮博物院發表清明上河圖系列VR

宏達電 (2498) 結合藝術再度傳出好消息，宏達電今 (15) 日宣布攜手故宮博物院共同推出「再現傳奇－VR 藝術體驗特展」，發表清明上河圖系列 VR，以故宮《清院本清明上河圖》為本，內含原畫欣賞與互動遊戲，從「看畫」到「讀畫」與「玩畫」，可以在 VIVE Pro 上一次體驗。此次「再現傳奇－VR 藝術體驗特展」配合「國寶再現」特展，將於 10 月 15 日至 12 月 15 日，在台北故宮博物院展出。宏達電指出，「清明上河圖 VR」為 VIVE Arts 一環，VIVE Arts 旨在與全球博物館及藝術家合作，推動虛擬實境藝術作品創作，自推出以來積極致力於拓展藝術文化領域，包括與英國倫敦皇家藝術學院、泰特現代藝術館、台灣台北國立故宮博物院、法國巴黎國家自然歷史博物館、美國華盛頓哥倫比亞特區新聞博物館、與俄羅斯聖彼得堡艾米塔吉博物館等都有開創性的合作。「清明上河圖 VR」具體落實此一夢想，以沉浸式互動體驗寓教於樂，引領大眾理解並喜好國寶繪畫的細膩豐富，及悠遠文化傳承。



宏達電表示，自 2015 年就開始與國立故宮博物院合作，在 VIVE 平台開發 VR 藝術作品，從虛擬書畫展廳到「自敘心境」（懷素《自敘帖》）、「神遊幻境」（趙孟頫《鵲華秋色圖》），將數位藝術帶進新紀元，並以此技術將故宮文物推廣至偏鄉，落實文化平權。



而「清明上河圖 VR」製作人、HTC 副總經理李玲表示，清明上河圖是華夏經典畫作，清院本尤其精彩。在設計本 VR 內容時，須兼顧藝術欣賞與可玩性、互動性，寓教於樂，並充分發揮 VIVE 的空間移動特長。未來將以授權展示方式推廣此 VR 作品至國內外各大博物館、美術館、各級學校，引領大眾理解並喜好此一傑作的細膩豐富，及悠遠文化傳承。



至於「清明上河圖 VR」內容包含 8K 高畫質原畫欣賞及 VR 互動遊戲兩大部分；其中從「看畫」到「讀畫」方面，「清明上河圖 VR」以 VIVE 虛擬實境技術跨越時間與地理阻隔，還給觀者「讀畫」樂趣。提供 8K 高畫質原畫欣賞，玩者可自行控制畫卷移動速度與任意放大縮小，觀賞細節。此畫是乾隆皇帝的得意收藏，他將親自導覽觀者欣賞畫中重要場景與人物，提供歷史背景等知識。



至於從「讀畫」到「玩畫」則是走入「清明上河圖 VR」中具體而微，維妙維肖的 3 個精選場景，尋人物、玩遊戲，體會古人生活與智慧；展出單元則有「清明上河圖 VR」虹橋市集、「清明上河圖 VR」野台戲：鳳儀亭、「清明上河圖 VR」金蘭居餐廳以及神遊幻境」及「自敘心境」等單元。

