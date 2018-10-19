台股跌跌不休 川寶首度祭出庫藏股 買回1000張護盤

台股跌跌不休，PCB 及半導體設備廠川寶 (1595-TW) 董事會今 (19) 日決議，下周起兩個月內，進場在每股 55 元以下買回 1000 張庫藏股，用於轉讓給員工；這是川寶科技 2010 年上櫃掛牌以來，首度執行庫藏股措施護盤。

川寶科技 9 月營收為 1.27 億元，月減 11.31%，年減 4.84%，主要是受出貨遞延影響，9 月對中國大陸出貨只到 9 月 15 日，造成 9 月營收下滑。

川寶第 3 季營收為 4.27 億元，為近 4 個季度新低，季減 14.21%，年增 28.47%，累計前 3 季營收為 13.51 億元，已逼近去年全年營收的 13.7 億元，年增 43.8%，主要是去年 8 月併入半導體設備廠寶虹科技的挹注效果。

川寶設備交機旺季已過，法人估該公司第 4 季營收將較第 3 季 4.27 億元略減，全年營收上下半年比重分布為 55% 比 45%，前 3 季的 PCB 設備出貨占營收超過 7 成。

目前，全球 PCB 曝光機設備需求每年約 350-400 台，隨著設備走向自動化、替換原有汞燈光源改採低耗能的 LED 光源趨勢下，觀察到明年 PCB 產業仍有設備更新需求，為川寶帶來商機。

川寶科技上半年財報，營收 9.25 億元，毛利率 27.92%，年減 7.31 個百分點，稅後純益 9003 萬元，年增 25.4%，每股純益 1.91 元。