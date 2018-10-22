台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月22日

業界傳出，蘋果看好 iPhone XR 新機銷售，近期已向台積電、和碩、可成、GIS-KY 等主要供應鏈追單。iPhone XR 具高性價比（CP 值）優勢，業界普遍預期銷量可較 iPhone XS 系列倍增，蘋果追單後，有助供應鏈年底業績拉尾盤。

中油 95 汽油出包！其桃園煉油廠供應的 95 無鉛汽油測試不合格，現正啟動對基隆、台北、桃園、新竹及苗栗部分地區等供貨範圍之自營、加盟站進行全面取樣化驗檢測。目前已就化驗不合格油料的加油站進行停售、回收換儲作業，直至油品合格才會販售，並成立理賠專案小組，以示對消費大眾負責。

大陸過去在 8.5 代廠投資高峰時，具有 8.5 代廠量產經驗的台灣面板技術人才成為當紅炸子雞，是大陸面板廠挖角首選。不過如今投資重點轉向 10.5 代廠和 AMOLED 面板廠，大陸面板廠轉而鎖定具有 AMOLED 量產經驗的韓國技術人才挖角，祭出 3～4 倍的薪資向韓國人才招手。

經濟日報

蘋果大追單 台系鏈進補

防洗錢評鑑國家隊 突遭更換

友達總經理 傳林恬宇升任



工商時報

綠委擬擴大認定國營事業

陸面板挖角 韓流取代台流

中油 95 汽油出包 啟動專案理賠

聯合報

英推開放式金融 我研究跟進

南韓將調降燃料稅 10%

川普改口: 不滿沙國說法

蘋果日報

IPO 好冷 今年目標恐落空

「殭屍股」逾 300 家 台股貧富差距驚人

證交所四處招商 跑遍中星馬越泰

中國時報

30 萬受害車主 中油允賠償

加裝制震器 淪豪宅廣告噱頭

向央行學理財 美元存好存滿

自由時報

加到問題油 消基會︰應減價補償

油品出包 公告站點也擺烏龍

技職業師鬆綁 取消 25％占比上限