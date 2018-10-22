〈財委會質詢〉金管會納入央行理事？楊金龍喊維持現狀 顧立雄表尊重

自 1979 年後近 40 年未修的中央銀行法，為強化中央銀行理事會功能，擬將金管會主委納入中央銀行理事會成員，對此，央行總裁楊金龍表示，央行與金管會已有「金融穩定聯繫小組」，因此認為維持現狀就好，金管會主委顧立雄也表示，會尊重央行意見。

民進黨立委余宛如表示，央行法第 5 條自 1979 年後就未修正，國發會、金管會分別是 2014 年、2003 年成立，為強化央行理事會效能，提案修改央行法，將理事成員從 11 至 15 人，增為 19 至 23 人；其中常務理事從 5 至 7 人，增為 9 至 11 人，並增納金管會及國發會主委為當然理事。

國民黨立委費鴻泰今天在立法院財委會質詢時，問中央銀行總裁楊金龍，金管會主委有必要成為央行理事成員嗎？

楊金龍表示，央行和金管會的密切關連是金融穩定，這部分已有「金融穩定聯繫小組」，金管會部分的召集人就是金管會主委和各局處首長，央行是副總裁、存保和農金局，成員很周延。而央行理事會是討論升息、物價和經濟成長。

費鴻泰對此質詢，是否就是代表「維持現狀」，不要納入金管會主委為央行理事？楊金龍正面回覆表示「是」。

立委余宛如建議，實務面雖有組成聯繫小組，但回歸到法律面應該可以開放。對此，央行方面態度認為：「目前運作相當順暢」。

顧立雄也表示，金管會是做個體金融機構的監理和健全經營，他並沒有說要去擔任央行理事，目前也沒有任何內部討論或政策形成，更沒有私下去推動這件事，這件事會尊重央行的意見。

央行也曾在 2016 年 7 月的報告指出，從國外經驗來看，除香港、中國大陸與新加坡外，絕大多數國家，央行理事會成員通常也未納入金融監理單位成員。