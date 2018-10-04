川寶9月出貨遞延營收僅1.27億元 仍看好大陸市場需求

PCB 及半導體設備廠川寶 (1595-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收為 1.27 億元，與牧德 (3563-TW) 同樣出現較上月下滑的走勢，川寶 9 月營收月減 11.31%，年減 4.84%，主要是受出貨遞延影響，僅出貨到 9 月 15 日，造成 9 月營收下滑。

川寶第 3 季營收為 4.27 億元，為近 4 個季度新低，季減 14.21%，年增 28.47%，累計前 3 季營收為 13.51 億元，已逼近去年全年營收的 13.7 億元，年增 43.8%，主要是去年 8 月併入半導體設備廠寶虹科技的挹注效果。

川寶設備交機旺季已過，法人估該公司第 4 季營收將較第 3 季 4.27 億元略減，全年營收上下半年比重分布為 55% 比 45%，前 3 季的 PCB 設備出貨占營收超過 7 成。

目前，全球 PCB 曝光機設備需求每年約 350-400 台，隨著設備走向自動化、替換原有汞燈光源改採低耗能的 LED 光源趨勢下，觀察到明年 PCB 產業仍有設備更新需求，為川寶帶來商機。

此外，值得留意的是，川寶併購寶虹科技後，川寶董事長張鴻明曾表示，川寶未來不排除透過寶虹續併半導體相關產業公司。

川寶也持續看好明年起中國大陸市場對於發展半導體產業所帶動的需求。