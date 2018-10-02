KKR加碼押注東南亞：有望成為美中貿易爭端的贏家

私募股權公司 KKR & Co. 共同創辦人 Henry Kravis 表示，他看好東南亞企業有望從美中貿易爭端中受益，正尋求當地更多投資機會。

據《彭博》報導，Kravis 上週在吉隆坡表示，美國與中國之間的貿易紛爭持續的時間愈長，東南亞國家就會有更多機會，因為企業希望將供應鏈多樣化。

根據一項最新的調查顯示，在中國的 430 家美國公司中，有 3 分之 1 視東協 10 國為替代的首選，主因是這些國家的生產成本低，而且基礎建設也有改善。

KKR 指出，東協的優勢還包括了有利的人口結構、財富的增長，以及人們由農村地區向城市遷移。KKR 特別熱衷於解決食品安全問題的公司，去年，KKR 向越南調味品和速食麵生產商 Masan 集團投入 2.5 億美元。

Kravis 表示，KKR 在中國很有效地投資了食品安全主題，他們希望在東南亞也發揮相似效果。

Kravisy 指出，KKR 的多元化業務，讓公司能在可追逐公司不多的危險環境下，找到有利的投資機會。

Kravisy 說，考慮到美國經濟的實力，他並不關心美國與中國貿易緊張局勢的影響。不過若考慮到人民幣和其他亞洲貨幣的貶值，可能會造成這些地區出現通膨，高關稅最後還是會反映成為美國消費者的成本。

他說：「美元不會永遠保持強勢，如果我們不解決這個問題，隨著價格的上漲，你會開始看到對消費者產生一些影響。」

Kravisy 表示，他支持公平和公開的貿易。美國可能是個強大的國家，但也不能被孤立，仍然需要世界各地的合作夥伴。