【馮冠華專欄】地缘政治風險上升，謹慎留意

10 月 22 日推介 -- 中海油（883）

1) 上週五港股市況總結：雖然中國第三季 GDP 數據稍差於預期，但在一行兩會領導人（人行行長易綱、證監會主席劉士余及銀保監主席郭樹清）至國務院副總理劉鶴齊開腔力撐 A 股，中港兩地股市均低開高走。當中 A 股更大漲 2.6% 並以接近全日高位收市。

至於港股，早段曾大跌逾 360 點，不但創本年即市新低，並跌穿牛証重貨區。及後在 A 股回升下，恆指也轉跌為升，最多曾大漲逾 290 點（整天的波幅達 653 點），最終以 25561 點收市，上升 106 點。大市成交按日上升約 13% 至 996 億。滬深港通總成交也按日上升約 11% 至 102 億，流向仍為淨流入，金額更大増至 22 億。北向則為淨流入 43 億。藍籌股 32 升 16 跌 2 持平。

板塊方面，內銀、內險及內房領漲；汽車、手機設備、內銷食品及軟件股也普遍做好。相反，石油、油服、風電及內地電力股則較弱。做空方面，佔大市成交仍在頗高的 16.4% 水平。牛熊証街貨最新比例是 33:67，重貨區方面，熊証仍在 26150-26199，牛証下移至 25000-25099。

簡評：上週五多個中國財金高官不約而同在同日接受訪問，並開腔力撐 A 股，何其巧合；而港股則跌穿牛證重貨區即反彈，令筆者預期港股週五的難逃一劫，實際上卻變成了劫後餘生。

易綱之前的「槓桿已穩」及劉士余的「春天不遠了」仍言猶在耳，言論後股市的表現也有目共睹，那麼 A 股週五的反彈，是信心回歸、國家隊入市或只是超賣的反彈？筆者覺得官員口中的保險資金入市、A 股回購法則修改等措施，極其量只能看作信心維穩的政策，而不是對症下藥，針對經濟下行風險及貿易戰威脅的特效藥。更何況批准險資入市不代表保險公司一定要買，改回購法則也不代表公司一定要回購，且兩者也屬遠水，未必能救近火。

近月 A 股每次的反彈都是曇花一現，表面看這次也不似例外，三言兩語豈可能令股市完全轉勢？熔斷底後這次會築了一個口術底，大家牢記 2449 這數字吧！

港股方面，V 彈下成交並未配合，做空率也持續高企，可幸是港股通流入較前積極，北向資金也大增，屠牛後短綫下行誘因應減少，估計指數或在 25200-25800 㸃上下波動待變。板塊方面，國際油價週五反彈，加上川普表示美國將退出美俄中程導彈條約，地緣政治風險有機會上升，這或可令週五走低的石油及油服股有投機機會。

投資者也應留意道指期貨的走勢（執筆時已下跌約百點）。另外，若 A 股能繼續造好，內銀、內險及內地劵商股會是受惠板塊。至於多間中資企業的第三季業績，相信不應有太大的落差，在筆者而言，騰訊是唯一值得擔心的。

2）美股上週五市況總結：美國三大指數個別發展。道指受寶潔業績帶動下，早段曾上升約 200 點，但收市升只上升 65 點或 0.26%，標指及納指則分別下跌 0.04% 及 0.48%。美匯指數回軟至 95.64%，十年期債息則上升至 3.196%。紐約期油反彈約 1% 至 69.37 美元，VIX 則回落至 19.89。港股 ADR 下挫 86 點，相當於恆 25475 點水平。

3）港珠澳大橋將於 23 日在珠海舉行開通儀式，隔日 24 日早上 9 時，正式通車營運，港媒透露，跡象顯示，大陸國家主席習近平很可能出席開通儀式。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：華潤水泥 (1313) 公布，截至 9 月底止首三季股東應佔盈利 60.93 億元，按年升 1.3 倍；每股基本盈利 0.91 元。

中國聯通 (762) 發出盈利預告，預期今年首三季度純利將按年大升 1.17 倍，錄 87.8 億元 (人民幣，下同)，其中包括中國鐵塔上市並發行新股導致集團持股比例變化，使應佔聯營公司淨盈利增加 14.74 億元。

5）新股訊息：以馬來西亞為基地的資訊科技服務供應商 MINDTELL TECH(8611) 下周一創業板掛牌，暗盤價收報 0.87 元，較招股價 0.62 元大升四成。

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