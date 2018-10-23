【馮冠華專欄】全方位救市，A股可望慶習主席港珠澳大橋開幕

10 月 23 推介 - 中金（3908）

1）上日港股市況總結：承接上週五的強勢，中港股市週一無視週末地緣風險上升而報復式反彈。當中港股高開高走，盤中更升破熊証重貨區 26150-26199，最多曾大漲 672 點，最終以 26153 點收市，上升 591 點。大市成交按日上升約 15% 至 1144 億。滬深港通總成交更按日大升約 51% 至 155 億，流向仍為淨流入，金額再大増至 48 億，為今年 2 月後的新高。北向則轉為淨流出約 8 億。藍籌股 48 升 2 跌。



板塊方面，升勢頗全面，高貝塔股如醫藥、汽車、新經濟及軟件股表現突出，中資劵商股更因「類救助」基金的消息而爆升。教育股更搶鏡，因有大行報告指內地納稅人子女接受學前教育和學歷教育相關支出可退稅。內銀、內險及內房也持續上週五的強勢。相反，表現較差的是兩地的電訊股。做空方面，佔大市成交仍在頗高的 16.1% 水平。牛熊証街貨最新比例是 36:64，重貨區方面，熊証上移至 26500-26549，牛証仍在 25000-25099。

簡評：雖然筆者仍然不相信中港股市這麼輕易轉勢，但昨天兩地股市均呈有餘未盡的走勢。A 股在早上衝高後，下午也能在高位徘徊，並收高於熔斷底，獲利回吐壓力也看似不大。恆指也能在屠熊後高企，高貝塔股爆升顯示風險胃納也在提升，全面的升市再配合大量北水湧至，這反彈浪看似還可走遠一點。



相對早前每則的內地經濟新聞也是負面，近日的卻是一百八十度的轉變；多元化的救市政策 / 建議如雨後春筍（例如下點 2），中央的積極性也不得不令筆者反思 - 救市不是首要目標的想法；但某程度上招數和消息發放也見頗混亂，或許是面對川普多方位的步步緊逼（貿易、貨幣、軍事等等）而事不宜遲吧。換上另一角度，這也顯示決心，相信國家隊也不會那麼快退兵。

雖然美股及港股 ADR 昨晚回軟，但港股今天的走勢相信仍是 A 股主導，而 A 股或以紅地氈慶賀習主席港珠澳大橋開幕。若 A 股能持續向好，港股下一目標可先看熊証最新的重貨區 26500-26549。領頭羊相信仍是中資金融股，平保（2318）、建行（939）及招行（3968）均可留意。



多隻內地劵商股昨天在 A 股漲停，筆者首選仍是中金（3908），其他可留意的包括海通（6837）、中信（6030）及銀河（6881）。中移動（941）收市後公布的業績平平，昨天股價落後大市，看來是與此有關。

2）人民銀行表示，為改善小微企業和民營企業融資環境，再增加再貸款和再貼現額度 1500 億元。另外，中國證券業協會公布，首次由 11 家證券公司達成意向，出資 210 億元（人民幣，下同）設立母資管計劃，吸引銀行、保險、國有企業和政府平台等資金投資，形成 1,000 億元總規模的資管計劃，用於幫助有發展前景的上市公司紓解股權質押困難，支持民營經濟高質量發展。

3）美股上週五市況總結：美國三大指數個別發展。道指受金融股拖累下走低，收市跌 127 點或 0.5%，標指及納指則分別下跌 0.43% 及上升 0.26%。美匯指數回升至 96.02%，十年期債息則上升至 3.2%。紐約期油回軟至 69.17 美元，VIX 則回落至 19.64。港股 ADR 下挫 148 點，相當於恆 26005 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

中國移動（941）公布，截至 9 月底止首 9 個月，股東應佔溢利 950 億元（人民幣，１下同），按年增長 3.15%。

北京汽車（1958）公布，按中國會計準則編製，截至今年 9 月底止，9 個月盈利 38.06 億元（人民幣，下同），按年增長 93.3%。

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