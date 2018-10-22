酷派(02369-HK)新獨立董事委員會將落實調查並預計11月中下旬完成

酷派集團(02369-HK)公布實施復牌計劃及符合復牌條件的進度，外聘核數師安永會計師事務所對該集團截至2017年12月31日止財務報表的審計工作已接近尾聲。由於該集團準備該等財務報表及處理審計工作的時間長於預期，導致上述審計工作略有延遲。該公司正與核數師通力合作，以儘快刊發2017年年度業績及寄發2017年年報。在2017年年度業績刊發後，該公司將儘快開展截至2018年6月30日止中期業績及中期報告的編製工作。

該公司已向聯交所提交專業顧問天職香港內控及風險管理有限公司對核數師就截至2016年12月31日止財務報告提出的核數事宜的商定程序的報告，以及對該步全面檢討報告以供審閱。為加快復牌進展，該集團已根據專業顧問提出的建議同步開展對內部控制系統的改進措施，並請求內部控制顧問跟進該集團執行其建議的進展。由於該集團同步開展改進措施且內部控制系統檢討的配合工作較預計的多，因此上述報告的準備時間長於預期。

該公司近期也將向聯交所提交新獨立董事委員會之獨立法律顧問貝克·麥堅時律師事務所之獨立法律意見書初稿以供審閱，目前正由貝克·麥堅時律師事務所進行準備。在專業顧問的上述報告及獨立法律顧問的法律意見書正式出具後，新獨立董事委員會將落實其調查並預計於2018年11月中下旬完成。

該公司股份自2017年3月31日上午九時正於聯交所暫停買賣。該公司將於適當時候刊發進一步公告。

