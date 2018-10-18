eBay起訴亞馬遜 控訴其非法「挖角」商家

美電商 eBay(EBAY-US) 週三 (17 日) 對競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 提起訴訟，指控該電商巨擘透過 eBay 的訊息系統非法招攬其旗下賣家。

eBay 週三在加州聖塔克拉拉郡提出訴訟，指控亞馬遜多年來系統性的滲透 eBay 的內部訊息系統 M2M，並透過該系統接觸 eBay 的頂級賣家，誘使這些第三方賣家轉換至亞馬遜的銷售平台。

該公司指出，亞馬遜試圖使賣家轉移平台的情況，在美國國內與海外皆有發生，包含英國、法國、西班牙、義大利、澳洲和新加坡。

eBay 在兩週前發送勒令停止通知信 (cease-and-desist) 給亞馬遜，要求亞馬遜停止非法挖角賣家的行為，並表示手中握有多年的證據。在提交的文件中，eBay 表示其競爭對手「不願公平競爭第三方賣家的業務」。

在控訴中，eBay 引用證據指出，此項計畫是由亞馬遜總部所主導，許多發送給賣家的訊息，皆呈現類似的模式或是甚至相同。該訴訟補充到，許多用於發送訊息的帳戶的裝置，IP 地址皆為亞馬遜的。

亞馬遜和 eBay 都允許第三方賣家在其網站上架和銷售商品，這些賣家對這兩家電商來說都至關重要，因為靠這些賣家的銷售使公司每年可賺進數十億美元的抽成。

eBay 和亞馬遜代表皆拒絕發表評論。亞馬遜 17 日的股價並未受到太大影響。