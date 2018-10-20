〈觀察〉金管會力推庫藏股 但上市公司掛蛋 擔憂還沒跌夠不敢進場

台股自 1011 股災跌破萬點後，本周連續 5 日收盤都未站回，政府雖不護盤，但金管會主委顧立雄力推上市櫃公司買回庫藏股自救，不過或許連上市櫃公司都認為還沒跌夠、對進場沒信心，截至 19 日為止，只有 10 家上櫃公司宣布庫藏股，上市公司則掛零。

根據公開資訊觀測站公布資訊，自 10 月 11 日至 19 日，共有 10 家上櫃公司宣布買回庫藏股，預定買回張數從 500 張至 6000 張不等，包括：和勤、家登、譜瑞 - KY、凡甲、逸昌、磐儀、鈦昇、伍豐、川寶及岱稜。

但是相較於已有 10 家上櫃公司宣布實施庫藏股，上市公司卻一家都沒有；而且就連 8 月 22 日開始時庫藏股至今屆滿的同開科技，都公告兩個月下來，庫藏股執行率「掛零」。

回到台股走勢來說就可解釋一切，本周即使上海商銀以 15 年以來規模最大的上市案掛牌，但台股本週下跌 1.26%，就算有上海商銀挹注約新台幣 1480 億元市值，但台股單週市值還是減了 2134.6 億元，整體市值持續降到約 29.965 兆元，仍未站上 30 兆元大關。

法人認為，台股尚未落底，近期買盤追價意願有限，更遑論庫藏股護盤資金更不能白白浪費，尤其在股市持續下跌的走勢中，公司的庫藏股護盤方式起不了太大作用，所以讓上市櫃公司實施庫藏股興趣缺缺。