官方喊話助陸股大反彈 上證指數收漲2.5% 成功收復2500點

大陸股市今 (19 日) 上演大反彈戲碼，3 大股指開盤隨美股低開之後，受一行兩會主管聯合發聲激勵，雖然第 3 季 GDP 成長低於預期，股市仍然開低走高，上證指數順利收復 2500 點，創業板指大漲 3%，成功站上五日線。

截至收盤，上證指數報 2550.47 點，漲 2.58%。深成指數收報 7387.74 點，漲 2.79%。創業板指數報 1249.89 點，漲 3.72%，創近 4 個月最大單日漲幅。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：Sina

以類股來看，科技股成為反彈先鋒，國產軟體、國產晶片、區塊鏈、5G 概念、雲計算、大數據等相關股票漲勢凌厲。午後則由軍工股接棒，天海防務、長鷹信質、航天信息等個股漲停。

消息面上，央行、銀保監會和證監會罕見同時向市場喊話，維穩市場意圖明顯。國務院副總理劉鶴也就當前局勢表示，中國正在成為最有投資價值的市場，泡沫已經大大縮小，上市公司質量正在改善，股市的調整和出清，正為股市長期健康展創造出好的投資機會。

華創證券表示，當前 A 股處於自身和國際主要市場可比估值的底部，利於中長線戰略配置。與此同時，在金融開放下，A 股微觀市場結構更加多元化；鼓勵上市公司分紅、回購的政策日益健全，這些都構成了內在市場的穩定器。外部市場的波動率放大，給 A 股帶來更合理的配置價格。

神光財經認為，從盤面表現看，今天 A 股放量普漲，其中創業板帶頭上漲，在經過多次探底之後，今天的上漲可以說是新一輪反彈的開始，適合積極買入優質股票。

財通證券指出，可關注滬倫通帶來的投資機會。從政策面動態看，滬倫通的開通實現了中國資本市場和發達資本市場的互聯互通，這對於資本市場的發展和制度改革具備重大意義，不僅有利於境內企業拓展融資渠道實現跨境併購，也實現了境內投資者投資境外優質標的。同時滬倫通有利於推動境內券商國際化，能為內地有資質的券商帶來更多創新業務。