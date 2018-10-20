人民幣收盤自逾21個月新低反彈 受副總理及一行兩會領導齊喊話提振

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收盤小幅反彈，脫離昨日逾21個月新低，本周跌幅0.13%，不過今日盤中一度觸及6.9439，與中間價刷新逾21個月低點。

交易員稱，美元指數繼續強勢，並一度突破96關口，不過受益於中國副總理劉鶴及一行兩會領導集中喊話，股市不安情緒小幅緩解，提振人民幣情緒，短期人民幣跌勢亦有望趨緩，但貶值趨勢料難改。

他們並表示，國家統計局最新公布的三季度經濟數據雖創九年來最低，但對匯市影響有限，市場仍關註美元走向，以及大行維穩態度；中國金融市場缺乏穩定性情況下，人民幣波動或受限，但固守亦非良策，應適時提高匯率彈性，避免累積超調風險。

“A股和人民幣的相關性可能達到70%-80%，所以今天A股的情緒好轉，也影響到了匯市，其實今天美指還挺高的。...但後面貶值的概率還是比較大。”一外資行交易員稱。

一中資行交易員並稱，人民幣和經濟數據關系應該不大，更多的還是受情緒影響，另外大行估計也是給了流動性，“破七的話還是會慎重的，股市這麽跌，匯市再不穩一下，市場信心崩潰了怎麽辦。”

在中國副總理劉鶴及“一行兩會”領導周五罕見一同發聲，擬推出多項措施來穩定股市信心。“補藥”齊下，令極度虛弱的A股市場終於緩過一口氣，剎住近日急跌勢頭並呈現大幅反彈。滬綜指最終收升2.58%，創近兩個半月最大單日漲幅。

中國國家統計局公布的三季度國內生產總值(GDP)同比增6.5%，低於路透調查預估中值6.6%，創2009年一季度以來最低水平；分析師稱，經濟下行壓力在四季度或明年會更加突出。

中國央行周四公布9月末央行口徑外匯占款較上月驟降近1,200億元人民幣，為2017年1月以來最大單月降幅，表明人民幣貶值壓力下，跨境資金呈現一定外流壓力。

全球匯市方面，歐元周五跌向兩個月低點，此前歐盟批評意大利的支出計劃，令人再度擔心歐元區內部 的沖突。債台高築的意大利的預算問題引發政治紛爭，已導致歐元兌美元本周下跌超過1%。

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.933元；人民幣兌歐元、日圓和英鎊的參考匯率分別為7.9362元、6.1658元和9.0283元。

中國央行2015年8月11日完善人民幣兌美元匯率中間價報價，並一次性貶值近2%，同年12月引入參考“收盤價+一籃子貨幣匯率”的中間價形成機制。中國外匯交易中心2016年1月起每日公布12次人民幣兌美元參考價，同年8月底新增每日公布兩次人民幣兌歐元、日圓和英鎊參考價。

路透上海/北京10月19日