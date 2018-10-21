〈觀察〉零售業的資本戰從線上打到線下 為哪樁？

2018 年是另一個電商起點─資源戰時代，小型電商憂心遭邊緣化已開始進行結盟合作，事實上，不只是電商迎來新挑戰，實體店之間的資本戰也在今年顯現，新光三越信義新天地大改裝近 8000 坪，而超商雙雄統一超 (2912-TW) 也不斷開展複合店，顯然，生意並不好做，就連各實體行業的龍頭都必須努力求新求變，讓消費來店購物所獲得的價值感，凌駕於低價促銷。

在網購資訊高度透明之下，價格戰讓實體和電商業者都處在高度的競爭壓力，就連實體業的龍頭也無法倖免，也因此，業者都在思考如何提升消費者購物獲得的價值感。

為此，新光三越信義新天地今年共進行近 8000 坪大改裝，包括 A4、A8 和 A9 館均加入改裝行列，趕在第 4 季的周年慶前全面調整完成。

不僅如此，新光三越站前店甫完成 1 樓門面和 2 樓大型改裝，改以「時尚藝廊玩妝大道」為主軸登場，並強調，由傳統百貨轉型成台北最流行的車站型商場。

而統一超在台灣超商進入高度飽和期後，同樣開始進行集團資源整合，將既有的店點陸續轉型成複合店，7-11 與集團新美妝品牌 K‧Seren 開出美妝複合店。

另一方面，7-11 結合統一佳佳健身房資源開 BEINGfit 複合店，更在信義區開出全台最大 7-11，一口氣集結自家旗下聖娜、多拿滋和貝洛邦等多個烘焙品牌，強打烘焙複合概念店。

而全台擁有逾 3000 家據點的全家，並不在複合店浪潮中缺席，早已和韓國炸雞品牌開出 bb.qCHICKEN 複合店，還有大樹藥局、天和鮮物和吉野家複合店型等，甚至近來推展超市型的大店也相當積極。

連鎖藥妝通路康是美則是顛覆以往以生活和簡易藥品來源的定位，推出新一代店型「SHINE 美妝概念店」，運用與以往完全不同的裝潢元素，主要是著重在美妝類商品，甚至獨家引進更多日韓的新品牌來吸引消費者入店。

2018 年逐漸進入尾聲，而零售業的大轉型高度明朗化，其實，2300 萬人的市場大餅也就這麼大，在這場資本大戰下，即便是最大最知名的業者們，顯然都必須要投入更多的資源，來拉升消費者到店採購的價值感，也才不會在變化快速的零售業中落後。