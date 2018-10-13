〈觀察〉高奢百貨微風非樣樣商品好賣 百貨業正走向更明確M型化

微風集團本館微風廣場周慶將結束，緊接由位於信義二大分店接棒，但一向走高奢路線的微風透露，並非樣樣商品在周年慶促銷都好賣，部分精品成長幅度超高，民生必需的餐飲類爆發力也強，反觀服飾類「銷售少」，導致檔期業績僅較去年同期持平，顯然，即便是擁有中高端消費者作為主力顧客的微風，也面臨到商品銷售處在 M 型化的問題。

消費者對於微風集團的印象，一向都停留在高檔商品的專賣百貨，就連微風超市也是主要販售進口貨，不過，隨著其他同業都在求新求變，微風也看到了此趨勢，從今年的第一波微風廣場周年慶更有感。

微風日籍經理人也是常務董事的岡一郎對首波活動成績的態度相當兩極，先是說到精品表現相當振奮，「卡地亞表現很好，透過高級珠寶的特別展覽，成長幅度高達 28%」，顯示高端客的消費力道不減，而 DIOR 成長幅度更達 45%，GUCCI 近來因商品開發力道強，也有 30% 的高成長。

但提到其他的商品，岡一郎卻顯得有點憂心，他提到包括國產鞋子、女裝，以及進口一般女裝、寢具「都比較辛苦」，快時尚也只有 ZARA、UNIQLO 表現不錯，其他品牌都不好做。

從中可發現，微風即便已擁有中高端的主顧客群，求新求變的腳步更要加快，一方面持續加強既有精品的優勢，微風正在規劃更大的頂級超市版圖，在微風本館之後，微風南京 2 樓現正進行整層改裝，將從原本的一般服飾類改裝成空間達 282 坪的全樓層微風超市，主打日本最新的商品，且占整體商品比重高達 75%。

而即將於年底新開幕，位於微風南山的微風超市更是全亞洲最大，營業面積多達 750 坪，將引進最新的日本、歐洲和美國商品，讓台灣消費者購物與國外更加零時差。

在超市版圖之外，微風也看到了餐飲品牌的聚客能力，岡一郎直言「吃的東西機會比較大，吃的東西會吸引消費者排隊」。

也因此，不僅是新光三越全力開發餐飲獨家品牌，微風正努力導入國外餐飲新品牌來台，其中，近來微風信義引進有福岡第一鬆餅之稱的 Café del SOL，47 樓將引進來自美國的 Chefs Club，而微風松高已開出日本人氣排隊鬆餅店 Eggs’n Things，微風目標吸引更多品牌全球海外首店或信義區首店進駐，藉此來產生更大的聚客力。

據了解，微風信義前 3 季業績成長幅度高達 7%，其中，自助餐廳饗饗業績甚至僅次於業績王 Louis Vuitton，居於銷售排名第三是 Tiffany & Co.。

顯然，餐飲和精品已成為百貨兩大重要的成長動能，成為 M 型化的兩端，一邊是輕奢或高奢品，一邊是民以食為天，而百貨、商場未來有何更新面貌，顯然已由兩大百貨集團率先發出戰帖。