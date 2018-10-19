〈財報〉PayPal 旗下行動支付 Venmo 潛力看好 盤後股價飆漲逾 6%

行動支付公司 PayPal 週四 (18 日) 盤後發布最新財報，每股純益達 0.58 美元，營收增幅達 14% 至 36.8 億美元，優於市場預期，反映出 PayPal 旗下行動支付應用程式 Venmo 業務取得重大進展，盤後股價應聲飆漲逾 6%。

PayPal 盤後股價應聲飆漲逾 6%, 一度觸及 83.45 高位。

PayPal 第三季財報表現優於預期：

每股純益：0.58 美元 vs. 0.54 美元

營收：36.8 億美元 vs. 36.7 億美元

截至 9 月的三個月 PayPal 最新財報顯示，經調整後每股純益為 0.58 美元，高於分析師預估的 0.54 美元。第三季營收增長 14% 至 36.8 億美元，優於分析師平均預估值 36.7 億美元，本季 PayPal 增加了 910 萬個帳戶，增幅達 15%；總支付額增加了 25%，達到 1430 億美元。該公司支付應用程式 Venmo 的支付量在第三季增加 78%。

億萬富翁 Dan Loeb 避險基金 Third Point 7 月披露該公司的股份，Loeb 看好 Venmo 可以在三年內貢獻 10 億美元的年銷售額。

Dan Loeb 看好 Venmo 可以在三年內貢獻 10 億美元的年銷售額。(圖：Venmo 官網)

PayPal 一直致力於從 Venmo 服務中獲利，6 月 PayPal 開始為 Venmo 推出實體借記卡，允許它收取交易費。PayPal 還要求零售商接受客戶手機中的 Venmo 交易。Uber Technologies Inc. 同意在 7 月增加 Venmo 支付選項。

公佈最新財報後的會議中，執行長 Dan Schulman 表示：「我對 Venmo 整體動能感到特別滿意，雖然現在還很早，但我們的努力似乎正取得成效。」

使用 Venmo 支付的人數比上月增加 185%，PayPal 希望從 Venmo 交易手續費中獲取更多利潤，PayPal 沒有透露活躍的 Venmo 用戶數量，但交易成長率已趨於穩定。第三季 Venmo 應用程式的交易總額為 167 億美元，年增 78%，與第二季增長率相同。在所有服務中，PayPal 在第三季處理 1430 億美元的支付量。

展望未來，PayPal 將其第四季每股純益上調至 0.65 美元至 0.67 美元，符合分析師的預期；全年獲利預期上調至每股 2.38 美元至 2.40 美元間，高於分析師預期的每股 2.34 美元；營收預期提升至 42 億至 42.8 億美元。

Schulman 表示，將繼續透過併購計劃來強化 PayPal 兩個平台，並保持全球領先的數位支付開放平台的地位。