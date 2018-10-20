美股盤後─企業財報支撑 道瓊收高64點 週線結束連三跌

昨日大幅下跌走勢後，美國股市今日反彈整理，寶僑公司 (Procter & Gamble) 公布財報，顯示獲利強勁，其股價大漲 8.8%，提供了股市支撑。

過去四週以來，道瓊首度單週上漲。



道瓊工業平均指數收高 64.89 點或 0.26% 至 25444.34。

Nasdaq 指數收低 36.11 點或 0.48% 至 7449.03。

S&P 500 指數收低 1.00 點或 0.04% 至 2767.78。

費城半導體指數收低 19.36 點或 1.55% 至 1225.94。

財報季有了好的開始。逾 15% 的 S&P 500 成份股已公布財報，其中 83% 獲利優於預期。

分析師說，經濟的支撑仍在，企業獲利仍然良好。股市不會立即復甦，但傾向反彈。

美國股市昨日大幅下跌。投資人擔憂利率上升，國際政局緊張，及全球經濟可能減緩。週四，道瓊大跌逾 300 點，中國股市大跌亦帶來拖累。歷史顯示，當中國股市重創，美國股市難免遭到波及，因大型出口商受到壓力。

中國今日公布第三季經濟成長 6.5%，低於預期。但中國股市上漲，因官員採取行動支撑股市，結果亦有助拉抬美國股市。

儘管週五上漲，本月股市仍大幅下跌。10 月，道瓊與 S&P 500 下跌逾 3%，Nasdaq 下跌逾 7%。

分析師說，幾週前，聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，利率距中性水平仍有一段長路。現在股市重新反應這句話。近來股市回檔，是投資人的買進機會。