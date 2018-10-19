美股開盤反彈 道瓊指數漲逾160點

一掃昨日重挫超過 300 點陰霾，今 (19) 日美股開盤反彈，三大指數走揚，道瓊工業指數漲逾 160 點。

台北時間週五晚間 9 點 45 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 165.48 點 (0.65%)，標普 500 指數上漲 20.07 點 (0.72%)，那斯達克指數上漲 79.12 點 (1.06%)。

寶僑 (PG-US) 於週五美股盤前公布財報，營收、獲利皆優於預期，盤前股價一度漲逾 5%；開盤後，股價漲約 5%。

寶僑財報顯示，截至 9 月 30 日的第 1 季度，營收為 166.9 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (164.6 億美元)；獲利達 32 億美元，高於去年同期的 28.5 億美元。

調整後每股純益 (Core EPS) 為 1.12 美元 (Net EPS 為 1.22 美元)，優於分析師預估的 1.09 美元。

中國國家統計局週五公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 6.5%，未及市場預期 (6.6%)，創近 10 年新低；不過，在國務院副總理劉鶴、人民銀行行長易綱等人，公開信心喊話後，陸股止跌回穩，上證指數收漲 2.58%，至 2550.46 點。

陸股收高，提振了市場情緒，週五美股開盤走揚。

然而，10 月截至週四 (18 日) 為止，道瓊和標普 500 指數，累計已下挫逾 4%，納斯達克指數則跌近 7%。