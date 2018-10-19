不畏全球股市震盪 跨國多重資產投資人逆勢增加

美中貿易摩擦與升息議題延燒，全球股市 9 月以來劇烈震盪，影響國人投資基金意願；根據投信投顧公會統計，9 月境內基金定期定額參加人數減少 6110 人，但以投資種類來看，「跨國投資多重資產型」參與人數，較 8 月逆勢成長 4.77%。

安聯投信指出，面對市場波動，定期定額方式，較有機會增加潛在獲利機會，也能藉此攤平平均成本，分散進場時點風險。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，目前美國基本面無太大變化，但在貿易戰、通膨隱憂，與美債殖利率彈升等因素衝擊下，導致市場出現大幅度修正。

林素萍表示，美國市場中長期基本面仍屬良好態勢，儘管短期波動，但均衡分散資產布局及跟漲抗跌特性，相對是投資人攻守兼備的較佳選擇。

展望後市，林素萍建議，留意「企業獲利狀況」，包括因關稅恐影響實質需求、原物料成本上升、美元強勢與美國企業財報狀況，另外，薪資成長、油價走勢與關稅等是否持續推升通膨，以及強勢美元對新興市場的影響及其可能引發的外溢效果，也是需密切觀察的項目。

安聯投信建議，投資人看待短線波動宜審慎之餘，不妨正向看待經濟基本面，由於國際主要市場企業獲利成長正向，以「定期定額」結合「多重資產」，穩住基本盤，仍是較佳策略之一。

