台股反彈萬點欲振乏力 投信：靜待外資回補權值股

在缺乏資金動能下，台股本周尋求反彈未果，加權指數終場下跌 34 點，收在 9,919 點，守穩震盪區間，投信表示，現階段台股較佳狀況是在此處止穩，等待外資回補主要權值股，但因美國升息牽動新興市場資金動能，後續要觀察外資在新興市場操作變化。

富蘭克林華美投信表示，美國升息預期持續提高，根據近期公布的 9 月會議記錄，顯示多數官員傾向將利率提升至中性利率之上，加上歐元受義大利債務影響，均促使美元指數維持強勢格局機會增加，進而影響新興市場資金動能，外資在新興市場偏保守操作，持續觀察其於期權布局狀況的變化。

技術面部分，富蘭克林華美投信指出，台股跌落上升趨勢線後，進入整理格局尋求支撐反彈，本周美股大漲激勵加權指數 17 日反彈開高於 5 日線以上，但盤中未獲資金支持持續走低，日成交金額僅 1,100 餘億元，18 日更縮至千億以下，顯見出量反彈時間點未至，目前短線反彈須看是否站回 5 日線。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出， 加權指數急跌後未破底，19 日收下影線顯示市場未全面悲觀，在震盪整理過程中，台股次產業族群表現遜於大盤，且毫無主流類股可言，顯示搶短操作極不易。

周書玄表示，此時操作策略應轉向台股基本面投資價值。半導體權值憑藉技術領先、庫存相對健康，以及主要客戶多屬美系或陸系國際大廠等優勢，具價值型投資吸引力，是未來外資回補台股的多頭指標。

周書玄表示，美中貿易戰影響持續擴大，內外資不太可能在此刻大舉進場操作，尤其是過去本益比率先修正的電子股，雖市場或認為有跌深搶短彈機會，但現階段資金動能壓抑流動性，股價漲多回落後的空頭趨勢明確，要找到周 KD 黃金交叉且站回年線的電子股難度頗高。

周書玄進一步指出，過去一段時間內資雖看好電子股獲利成長性，但受訂單下滑等因素衝擊，造成股價大幅波動甚至低估，且上方大量資金套牢，反彈面臨沉重賣壓，遭遇國際利空震盪更有可能加劇，建議不宜在此時搶短。