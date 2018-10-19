岱稜下半年獲利熱 決執行庫藏股買回

真空蒸鍍燙金廠岱稜 (3303-TW) 下半年進入產業旺季，8 月業績衝高到 2.33 億元，累計第 3 季營收 6.81 億元創 4 年來新高，季增 17.06%，年增 14.88%，在第 4 季仍處旺季之下，公司董事會今 (19) 日決議，下周一起 2 個月內，將在每股 25 元以下買回 2000 張庫藏股。

岱稜本次執行買回庫藏股的目的將轉讓給員工；值得注意的是，以今日岱稜收盤價 17.35 元來看，已逼近截至 6 月底的每股淨值 17.32 元，這也是岱稜董事會決議進場買回庫藏股的重要原因之一。

岱稜目前接單直達年底，公司已執行擴廠方案，主要設備預計第 4 季陸續完成安裝及量產；岱稜執行長李顯昌指出，新產能投入，可使整體產能增加 25-30%，將於明年第 1 季開始投入量產。

岱稜今年資本支出達 2.5 億元，包括增設 3 條塗布線及 1 部真空蒸鍍設備，隨著新產能加入，將有助擴大接單並挹注營收。

岱稜第 2 季稅後純益 3732 萬元，季增 4.1%，也較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益為 0.39 元。岱稜累計上半年營收稅稅後純益 7317 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益為 0.77 元。

岱稜第 3 季營收 6.81 億元創 4 年來新高，季增 17.06%，年增 14.88%，法人預估在生產經濟規模的效益下，毛利率可優於第 2 季表現，單季稅後純益將達 4000 萬元，依照目前的 9.6 億元股本計算，每股純益也達 0.42 元，也為今年各季獲利新高。

岱稜第 4 季營收可望維持在 6.8 億元的水準，有利因素在於燙金膜生產所需的 PET 膜報價已由 9 月的高點在 10 月回落，也看好因新台幣兌美元匯率趨貶帶來的有利條件。法人認為岱稜第 4 季的獲利表現至少將維持第 3 季的水準。