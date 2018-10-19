【大行報告】工銀國際：“穩增長”期待“寬財政”提速

工銀國際發表研報，2018年三季度，中國經濟的短期壓力和長期潛力交疊共存。增速層面，據國家統計局數據，三季度中國經濟同比增速為6.5%，較二季度下滑0.2個百分點，降至2009年一季度以來的最低位。質量層面，隨著供給側改革深化，中國經濟的長期增長潛能仍在積蓄，經濟結構的優化和生產效率的提升穩步邁進。因此，如何通過政策搭配抗住壓力、釋放潛力，是未來中國經濟政策的中性。如何從短期壓力平穩過度至長期潛力，將是四季度中國經濟政策的重中之重。

工銀國際認為，當前貨幣政策受限於結構性瓶頸，是“寬貨幣”未能實現“寬信用”的主因，削弱了其“穩增長”的作用。打破這一瓶頸的關鍵，不在於貨幣政策本身的騰挪，而在於財政政策的精準配合。

據此展望，當前至2019年上半年，積極財政有望進一步發力，一方面通過基建項目的加速落地，助力信貸投放的增長，另一方面通過增值稅併檔調整，降低有效稅率，激活固定資產投資。基於“寬信用”和“寬財政”的共振，中國經濟“穩增長”和“防風險”的雙重底線有望持續鞏固。此外，央地權責劃分改革將繼續深化，以減輕地方財政壓力，擴大長期減稅的政策空間。與之相匹配，貨幣政策將保持中性偏寬松的趨勢，下一次定向降準有望於春節前落地。