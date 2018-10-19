【華冠投顧】武傑電台:台股開低走高!下週走勢會?內文與你分享!

武傑關注個股: 6147 頎邦、2208 台船、2345 智邦、2327 國巨、9958 世紀鋼。

台股盤勢分析:

安全期 5

美股四大指數全面重挫，台股早盤下跌 - 74 點開出，加權指數一度重挫 - 190 點；9：15 分後，低檔買盤開始轉強，指數震盪走高，終場下跌 - 34 點作收，收在 9919 點，成交量 1247 億。

延續我們盤前訊息所說的：『周三國際股市大漲，台股該漲而不漲，顯示黑手不急於進攻；今天國際股市大跌下，反而是測試黑手心態的關鍵。不排除盤勢開低走高，持續震盪。』所以今天的下引線紅 k 棒，算是『安全期』的定心丸；也完成多頭對支撐的測試。台股目前最大的敵人… 外資，今天期貨再度加碼三千多口，現貨也僅 - 34 億賣超；預料下星期可望轉賣為買，屆時台股可望成功挑戰萬點大關。

武傑今日持續送大家一分最新資料【護盤急先鋒】! 提供給大家參考! 有需要的朋友們都可以免費在武財神 - 陳武傑 - FB 粉絲頁上索取!

武財神 - 陳武傑分析師跟多台股的分析與資訊! 歡迎在 LINE@或 FB 免費了解!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6153 嘉聯益、4171 瑞基、1262 綠悅 KY、6176 瑞儀、2027 大成鋼、5388 中磊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、4803VHQ-KY、5281 大峽 KY、8489 三德貝、4725 信昌化、1305 華夏… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可

留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

不定時在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與好股票你分享!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入陳武傑老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/kso8xF

詳細操作策略，請加入陳武傑 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221 華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg

