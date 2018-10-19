【大行報告】中泰證券：華測檢測三季度業績加速增長 佈局基本成型進入收獲期

中泰證券發表研報指，華測檢測(300012-CN)發佈2018年三季度業績預告，業績繼續加速增長，預計2018年前三季度實現歸母淨利潤同比增長50%-68%。公司業績持續加速主要因為公司的環境、食品、汽車檢測業務繼續保持較快增長;前期規模擴張對業績有一定影響，2018年公司調整擴張節奏，推行精細化管理，將提高經營效益放在首位;及預計非經常性損益對公司淨利潤的影響額約為4030萬元,主要是理財收益及政府補助的影響。

研報指出，公司下遊領域眾多、業務全面，具有較高的品牌公信力。中泰認為公司通過近幾年的業務佈局，目前已基本成型，有望步入業績收獲期。

此外，公司近期公告調整二期員工持股計劃，調整後參加本員工持股計劃的總人數不超過22人，合計認購不超過2200萬元。這是繼2017年6月公司推出首期員工持股計劃後，公司再次推出員工持股計劃，中泰認為，兩期員工持股計劃彰顯公司發展信心，與員工共享公司成長果實，有利於進一步調動員工積極性。

中泰預計2018-2020年，公司營收分别為人民幣27.5億、35.2億、45.1億;歸屬母公司淨利潤分别為2.55億、3.58億、5.01億元，分别同比增長90%、41%、40%。EPS分别為0.15元、0.22元、0.30元，對應PE分别為36X、26X、18X。維持增持評級。