港股新「謎網」股名單出爐 26檔不能碰的股票中箭落馬

獨立股評人 David Webb 週五發布新「謎網股」(神秘網路股) 名單，點名華融資產管理 (2799-HK)、華融投資 (2277-HK)、華融金控 (0993-HK)、民生銀行 (1988-HK) 以及主席兼大股東早前失蹤的藍鼎 (0582-HK) 等 26 檔港股，建議投資人最好不要持有。

華融金控周五早盤跌幅一度達 14%。(來源：新浪財經)

被列入「謎網 26」的港股今天幾乎全面大跌，華融金控上午大跌 14%；中國金洋 (1282-HK）、未來世界金融 (1282-HK) 跌幅也有 12%，至於市值高達 460 億港元的民生銀行，上午盤僅小跌 0.2%，表現相對抗跌。

民生銀行日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在最新報告中提到的 26 家公司中，大多數都在香港上市的中小型股，股價走勢易劇烈波動，並常受監管機關關注及監理。

在香港被稱為「股壇長毛」的 David Webb，去年 7 月曾發布「50 檔不能持有的港股」，旋即引爆一場「謎網」風暴，多檔被點名的個股急挫，甚至停牌收場。

Webb 這次發布的「謎網 26」名單中，以中國華融和民生銀行為「謎網」中心，涉嫌為他 24 家上市公司提供複雜的交易網絡。而中國華融的前董事長賴小民，已在今年 4 月因「違法違紀」被查，且遭「雙開」。

Webb 在報告中寫道，截至今年 6 月，華融金控積欠母公司華融 189 億港元貸款，極度依賴母公司的資金；而民生銀行與子公司民銀資本 (0245-HK) 也有類似的情形，民銀資本獲民生銀行以及子公司金援 63.4 億港元，民銀資本昨日收盤市值約 170 億港元，但截至今年 6 月的有形資產凈值卻只值 10 億港元。

Webb 並指出，華融及民銀關係密切，華融集團旗下一家非上市公司，持有民生銀行旗下民銀資本約 4% 股權；而「謎網」網絡中的另一家上市公司超人智能 (8176-HK)，該股市值達 35.44 億港元，但截至 6 月底的有形資產凈值卻只值 1.9 億港元，明顯有泡沫。