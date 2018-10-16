市場人士：低估值＋北水南下 港股長期走勢看好

市場人士表示，港股估值已跌至歷史低位，同時「北水南下」流動性持續改善，看好長期走勢。

在全球股市中，港股是一個特殊的存在。遠策投資研究總監陳殷表示，港股與 A 股同屬中國經濟基本面，而港股與歐美市場卻有著密切的資金連通。港股在上週的全球下跌中受到重挫，疊加自身熊市行情，港股今年來跌幅較其它市場來得大。

雖然美股下跌會通過市場資金面衝擊港股，但市場人士認為，港股走勢還是要回到對中國經濟基本面在全球經濟環境中相對位置的判斷之上。美股、港股、A 股 3 個市場的配置決策影響因素很多，目前市場環境下可能更多的取決於投資者的能力，以及對公司穩定成長屬性是否能有更好的把握。

和聚投資研究部表示，港股受海外因素影響相對明顯，在美元強週期下，港股流動性壓力或將持續；中美貿易戰對獲利增速的影響有待驗證，預計港股接下來一段時間會有走跌的壓力，可以關注短期在極端環境下會不會超跌，如果超跌，一些估值合理、基本面確定性強的公司有望走出獨立行情。

長期來看，該研究部認為，港股估值便宜，經過近期下跌估值到了歷史低位，同時「北水南下」，港股整體流動性將持續改善，看好港股長期走勢。

尚雅投資董事長石波認為，港股作為離岸市場，受到美股衝擊不可避免。這種衝擊是短暫的，在邊際影響上會遞減，未來港股會回到自己的節奏中。中國有巨大發展潛力，隨著宏觀政策持續修正及人民幣匯率趨穩，港股長期表現值得期待。

石波建議投資者減少美股配置，而增加對 A 股和港股的配置。他認為，目前美股估值已是歷史第二高位，過高估值本身會降低未來收益率；而 A 股和港股估值處於歷史低位，低估值意味著獲取超額收益的機會，均值回歸是金融市場不變的規律。