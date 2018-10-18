港股2座大山壓頂 重陽節後續打25000點保衛戰

重陽節休市一天後，港股返回股市戰場，續打 25000 點大關保衛戰。分析認為，A 股反彈，加上美國企業第三季財報亮麗，料對港股略有利多作用，但後市有 2 座大山壓頂，隱憂猶存。

港股重陽假期休市期間，亞股表現不錯，滬深兩市昨 (17) 日先跌後微漲，上證綜指收報 2561 點，漲 0.6%，深成指數收報 7365 點，漲 0.91%。

港股週二 (16 日) 收報 25462 點，10 月以來累跌 2326 點或 8.37%；騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，目前港股主要受外圍因素影響，包括中國經濟、美國利率、人民幣走勢等，認為港股在 25100 點有撐，按照黃金比率回調 38.2%，有機會反彈至 26200 點水平。

不過，沈慶洪坦言，港股後市有 2 座「大山」壓頂：1、中美貿易戰。2、中國銀根短缺。

他認為，中美貿易戰是政治問題，尤其是臨近美國中期選舉，事態突然逆轉不足為奇，另外，中國企業尤其是地產商面臨資金短缺問題，而中國釋放流動性需時，短期內難以改善銀根短缺問題。

訊匯證券行政總裁沈振盈昨 (17) 日接受香港《文匯報》訪問時表示，目前港股處於熊市下跌周期，屬「向下沉底，彈完又落」的格局。此外，由於中美貿易戰持續升溫，雙方日後公佈的經濟數據都有下滑壓力。

沈振盈認為，以美國總統川普一意孤行的性格，不排除會與美國財長努欽意見相左，堅持將中國列為「匯率操縱國」，或者發表一些令股市震盪的言論。在最惡劣的情況下，恒指 10 月底或有機會失守 25000 點，甚至下探 24000 點水平。

昨日 A 股反彈，隔晚多間美國企業第三季財報亮麗，S&P 500 企業中，88.5% 公布獲利高於預期，耀才證券研究部總監植耀輝表示這對港股有幫助。不過，港股後市存在不少隱憂，例如一旦美國將中國列為「貨幣操縱國」，將加劇中美衝突。

他估計，港股在 25000 點有支撐，投資者要留意中國本週五 (19 日) 公布第三季國內生產總值(GDP)，及 9 月固定資產投資等經濟數據。