港股午盤跌0.34% 科網、石油、博奕股集體下跌

港股今 (19) 日低開 1.11%，隨後跌幅大幅收窄，一度翻紅後又下跌，截止午間收盤，恒指跌 0.34%，報 25366.76 點；國企指數跌 0.12%；紅籌指數跌 0.48%。

圖：google

科網股下跌。騰訊 (0700-HK) 跌 1.21%；瑞聲科技 (2018-HK) 跌 2.51%；丘鈦科技 (1478-HK) 跌 1.42%。

石油股下跌。中海油 (0883-HK) 跌 2.87% 領跌藍籌；昆侖能源 (0135-HK) 跌 2.55%；中海油田服務 (2883-HK) 跌 1.61%。

博奕股下跌。新濠國際發展 (0200-HK) 跌 3.9%；美高梅中國 (2282-HK) 跌 3.94%；永利澳門 (1128-HK) 跌 1.64%。

中國房地產股上漲。融創中國 (1918-HK) 漲 1.94%；中國恒大 (3333-HK) 漲 1.06%；碧桂園 (2007-HK) 漲 0.75%。

分析指出，美國企業第三季財報亮麗，加上美國未將中國列為「貨幣操縱國」，對港股有幫助，令恒指在 25000 點有支撐。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 13.59 億元，港股通 (滬) 淨流入 3.05 億元；深股通淨流入 4.92 億元，港股通 (深) 淨流入 1.33 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入 6899 萬元，其次為保利地產、恒瑞醫藥、用友網路、伊利股份。資金流出最多的是萬華化學，淨流出 1.05 億元。

深股通中資金流入最多的是東方財富，淨流入 1.57 億元，其次為中興通訊、萬科 A、漢得資訊、歐菲科技。資金流出最多的是海康威視，淨流出 1.28 億元。