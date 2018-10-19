【馮冠華專欄】今天港股應難逃一劫了

10 月 19 日 - 不作推介

1）週四港股市況總結：週四港股的走勢有如週二的翻版，A 股再大瀉，跌穿 2500 點並創本年新低，但恆指也能反覆靠穩。指數早段曾大升逾 210 點，及後受 A 股走弱亦曾倒跌近約 200 點，最終以 25455 點收市，只下跌 8 點。大市成交按日上升約 16% 至 878 億。滬深港通總成交也按日上升約 12% 至 92 億，流向轉為淨流入，但金額只有 1.3 億。北向則為淨流出 6.3 億。藍籌股 27 升 21 跌 2 持平。



板塊方面，受油價下跌拖累，石油及油服股受壓，內銀及內房也普遍走低。煤炭、教育及汽車也走弱。相反，澳門博彩、本地地產、燃氣及兩地電訊股則較強。做空方面，佔大市成交仍在頗高的 16.5% 水平。牛熊証街貨最新比例是 29:71，重貨區方面，熊証下移至 26150-26199，牛証不變在 25100-25149。

簡評：人民幣再走弱及在 A 股昨天拾級而下的走勢影響下，再加上有一定數量的牛證在 25100-25149 作向下行的誘因，但港股仍能反覆靠穩，這令筆者也感意外。指標上的北水再轉向至淨流入及藍籌升多跌少也算正面，25200 也看似是一個重要的防線；但一如最近指出的，在中美關係沒有任何明顯改善前，大市仍是易跌難升。



昨天筆者已提及救市不是中央首要的目標，種種跡象如國進民退等顯示中央在準備與美方長期作戰，正如香港金融界的名句「跌市莫估底」，還是多看少做較為實際。

弱市中或許仍有投資機會，大行報告昨天又再顯威力，澳門愽彩股、財險（2328）、人保（1339）及華虹（1347）昨天走高便是好例子。在某程度上，這也反映很多公司的股價已跌至頗吸引價格，大行推介便有如定海神針。當然，操作上難以預計大行的行徑，但投資者也可留意一些錯殺股，如筆者曾提及的聯想（992）、金界（3918）、中興（763）、安踏（2020）、俄鋁（486）等等。在美股昨晚大瀉下，相信今天港股也難逃一劫，春天還遠啊！

2）美股市況總結：美國三大指數週四大幅下瀉，理由不外乎是貿易戰、利息、美沙關係、價值相比昂貴的科技股及表現疲弱的中國股市。在科技、工業和零售類股領跌下，道指下挫 327 點或 1.23%，標指及納指則分別下跌 1.44%% 及 2.06%%。美匯指數上漲至 95.99%，十年期債息則回至 3.177%。紐約期油回軟至 68.73 美元，VIX 大漲 15% 至 20.04。港股 ADR 重挫 413 點，相當於恆 25041 點水平。匯豐、建行及騰訊的 ADR 比昨天香港收市價均跌逾 2%。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：莎莎國際（178）公布，截至 9 月底止第二季，整體零售及批發業務營業額 20.33 億元，按年上升 8.5%，當中港澳市場零售銷售額增加 9.6%，同店銷售則受惠於內地訪港旅客人數錄得雙位數字增長而上升 7.1%。此外，於「十 ‧ 一國慶」假期期間，即 10 月 1 日至 7 日，集團港澳地區零售銷售錄得 7.4% 升幅，同店銷售則上升 2.8%，其中交易宗數上升 10%，而每宗交易平均金額則下跌 2.4%。

港珠澳大橋將會於下星期二舉行開通儀式，跨境巴士冠忠巴士（30）旗下「環島中港通」，將提供粵港澳跨境直通巴。冠忠巴士集團主席黃良柏表示，現時仍未收到政府正式啟動日的通知，估計月底或下月初正式營運。

馬鞍山鋼鐵（323）公布，今年首 9 個月盈利 55.83 億元（人民幣，下同），按年增長 1.04 倍，每股盈利 72.5 分。

4）新股訊息 ：兩隻新股今天掛牌，其中本港外國製瓷磚零售商及供應商 MOS HOUSE（1653）暗盤收報 0.32 元，比招股價 0.19 元大升 68%。至於服裝製造商美臻集團（1825）暗盤價則偏軟，收報 0.39 元，較招股價 0.4 元，跌 2.5% 或 0.01 元。

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