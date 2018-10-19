“大灣區智能生活”創科提案比賽啟動 碧桂園助港青“創新創業”

隨著粵港澳大灣區概念的提出，香港作為大灣區“超級聯繫人”的角色和作用將會越發重要。為了幫助香港創科團隊更好融入粵港澳大灣區的發展，10月18日，由碧桂園集團主辦的“大灣區智能生活”創科提案比賽開展儀式暨分享會在香港舉行。這是碧桂園第一次在香港舉辦面向香港青少年的活動。

據介紹，“大灣區智能生活”創科提案比賽是一個為香港青年學生而設立的比賽，全港各專上院校全日制學生均可報名參加，比賽旨在通過創新的發明或APP等應用程序設計，讓年輕人以開放態度一展身手，將概念化成提案，展示創科產業如何打造智慧城市及提升生活質量。會上，來自不同行業的嘉賓，向出席分享會的香港大專生作經驗分享，並講解比賽細節及注意事項。

“香港是創新活力很強的城市，之前我跟香港的創業青年有過幾次深入的交流，感覺他們基因中就有創新的因子。這次希望通過創新活動與潼湖科技小鎮相結合，多一些交流的機會。”碧桂園集團產城發展事業部產業發展總經理李易衡博士表示，目前，小鎮可為青年創業者提供眾多的創新應用場景，助力產品應用發展。例如，基於小鎮智慧城市應用的碧合平台在不久前就獲得了亞太ICT大賽的獎項。

為了促進兩地的創新與科技交流，據透露，參加比賽的同學將有機會參與大灣區創科兩天一夜考察團，實地考察大灣區的創科環境，參觀地點包括深圳大學、碧桂園潼湖科技小鎮及大灣區其他科創企業。

碧桂園潼湖科技小鎮是內地獨具代表性的創新項目，地處粵港澳大灣區核心地帶，是一座全數字、全光網的智慧科技之城。此前的利好顯示，香港青年到潼湖科技小鎮發展，如有合適的、符合標準的項目入駐，可享受3年免租。

“大灣區智能生活”創科提案分享會

除了提供平台和資金助香港青年學以致用，日前，碧桂園集團旗下博智林機器人公司還向香港科技大學捐贈兩億港元，助推港科大研究及培養更多機器人和人工智能領域的人才，以促進香港及內地的創新科技發展，支持粵港澳大灣區邁向知識型經濟。