五大泛用樹脂跌勢加重 台塑三寶股價同創波段新低

市場憂心美中貿易戰衝突擴大，使遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價跌勢加重，台塑四寶今 (19) 日未能展現權值股撐盤力道，除南亞外，三寶股價續探波段新低，台塑 (1301-TW) 力守 100 元整數大關，股價為近 8 個月新低；台化 (1326-TW) 向 110 元關卡靠攏，台塑化 (6505-TW) 也一度失守 120 元，雙雙創波段新低價，三寶分別力守 100 元、110 元與 120 元整數關卡。

展望第 4 季，台塑董事長林健男日前指出，美中貿易戰後續影響比預期嚴重，下修先前看法，預期第 4 季營收將較第 3 季衰退，但將努力維持與第 3 季持平，密切注意美中貿易戰後續發展與客戶動態，採取分散市場策略，增加銷售至紐澳、越南、孟加拉與印尼等市場。

由於美中貿易戰持續衝擊印度需求，台塑繼 10 月調降 PVC 外銷價後，11 月再度調降 30 美元，法人指出，由於燒鹼報價利差仍佳，台塑盼能藉調降外銷報價，以利 PVC 銷售量增加，順勢帶動上游燒鹼的銷售量，且 EDC 為台塑自產，乙烯價格下滑反助整體利差增加。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭則說，受到美中貿易戰擴大影響，年底前狀況還無法完全掌握，但目前可預期 10 月營收維持 9 月水準，第 4 季營收將會努力持平第 3 季。

台化副董事長洪福源對 10 月營運轉機樂觀看待，他認為，營收表現應會與 9 月相近。目前看來，第 4 季社會庫存低，也有雙 11 與聖誕節等節慶，營收初步估計不至於太悲觀，且沒有廠房大修下，將會全產全銷，在排除美中貿易戰因素影響下，預期營收將較第 3 季稍增。

台塑化總經理曹明表示，第 4 季煉油事業產能利用率預期維持 88%，較全年的 94% 稍微下降，主要原因在於 1 套廠房將歲修；輕油裂解廠產能則預期將從 95% 提高至 99%。目前煉油部分，油品均價與原油價差每桶約在 10 美元，預期第 4 季營收與獲利應可持穩。

受到美中貿易戰影響，台塑四寶第 4 季營運的不確定性因素因此提高，衝擊今日股價表現，除南亞外，台塑、台化與台塑化等三寶股價均探波段低點，台塑盤中最低來到 100 元關卡，台化最低下探至 111.5 元，台塑化今日盤中低點也來到 119.5 元、跌破 120 元關卡，三寶分別力守 100 元、110 元與 120 元的整數關卡。