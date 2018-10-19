中國證監會主席再向市場喊話 將加強創新支持民營企業發展

中國證監會主席劉士余 19 日再向市場喊話，表示民營企業的競爭力是國家競爭力的重要組成，民營控股的上市公司是公眾公司，因此會從制度和工具等多方面加強創新，支持民營企業發展。

提到證監會的近期工作，劉士余表示，會鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管產品分別或聯合組織新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境，促進其健康發展。

證監會也將推出《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》，允許過渡期內相關產品滾動續作，以承接未到期資產。過渡期結束後，確實難以完成整改的產品，可在獲得證監會認可後，採取適當措施妥善處理，確保業務活動有效接續，投資者合法權益得到有效保護。

對於接下來的創新，劉士余表示，後續將增強創業板的包容性，提升創業板上市公司質量。推進新三板發行與交易制度改革，提升對掛牌企業的融資服務功能。

他指出，證監會將鼓勵包括私募股權基金在內的各類資管機構以更加市場化的方式募集資金，發起設立主要投資於民營企業的股權投資基金、創業投資基金及債券投資基金，積極參與民營上市公司併購重組。

此外，證監會也會探索運用成熟的信用增進工具，幫助民營企業特別是民營控股上市公司解決發債難的問題。支持中小型民營企業發行高收益債券、私募債券和其他專項債務工具。