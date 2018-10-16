證監會高層喊話無效 陸股信心仍弱 上證指數週二收跌0.8%

儘管大陸證監會高層近期表態支持，但陸股的春天並未馬上到來。滬深股市今 (16 日) 平盤開出後，雖有金融、軍工板塊奮力護盤，但終究未能止住跌勢，著煤炭、地產、汽車等權重板塊下挫，上證指數收跌 0.8%，報 2546.33 點，深成指報 7298.98 點，收跌 1.95%。

全天跌幅最重的仍屬創業板，全天一路向下，最終收跌 2.68%。

上證指數續挫 (圖表取自新浪財經)

昨日有報導稱，證監會 14 日召開投資者交流會，主席劉士余在會上向市場釋放了一定信號，明確表態要穩信心和提振信心。他還表示，現在股市的感覺像是在冬天，既然冬天已經來了，春天也就不遠了。即使這種表態並不常見，但未能提振 A 股走勢。

多家券商認為，A 股目前似有逐步打底跡象。

廣發證券表示，A 股熊市見底規律沿 “政策底—股市底—經濟底” 順序傳導，A 股歷史上季線最長紀錄是 “五連陰”，本輪上證綜指已經歷季線 “四連陰”，最近一個月 A 股市場的運行特徵，接近歷史底部區域。

天風證券指出，2 月份至今，A 股已經歷 9 個月的 “絕望周期”。從 A 股歷史上的幾次 “絕望周期” 持續的時間來看，普遍在 8-13 個月左右。結合歷史規律，A 股目前可能已處於 “絕望周期” 的尾聲，或正處於向 “希望周期” 過渡的階段。

山西證券表示，從短期來看，市場再次大幅下挫可能性不大，會逐漸趨於平靜並以震盪行情為主，情緒端的修復可能需要一段時間。

九泰基金建議，目前宜以低估值藍籌作為主要配置方向。就短線而言，預計金融、消費將更可能具備相對收益。