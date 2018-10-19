咖啡貓、寓見資金鏈斷裂 中國長租公寓問題連環爆

中國長租公寓接連傳出資金鏈斷裂消息，繼「寓見」之後，長租公寓「咖啡貓」也爆出連環套爆雷，導致數百業主中招。

咖啡貓實際負責人表示，這主要是受政策影響，融資合作方無法提供足夠資金，使得原來承諾的工程款不到位，從而出現了資金鏈斷裂的問題。

經營手法涉多重貸款

業界解釋，類似咖啡貓的經營手法，是種「連環套」合同，透過多筆電子合約，涉及 P2P 散戶、宜貸網、天宸匯力、房樂分等公司，造成業主擔負多筆貸款。咖啡貓只將部分資金交給業主充當房租，其它的通過《委託協議》，匯給合作商湖南良文裝飾工程有限公司。

湖南良文裝飾法人廖興偉正是咖啡貓的實際負責人，他在接受《長沙晚報》採訪時承認，這種「被」貸款的業主，長沙地區超過 400 戶，涉及金額 1000 多萬元。

他表示，受政策影響，天宸匯力的融資合作方「房樂分」平台無法提供足夠資金，使得天宸匯力原來承諾的投入工程款不到位，從而出現了資金鏈斷裂的問題。

雷軍旗下「寓見」瀕臨倒閉

此前，長租公寓已經接連出狀況。

10 月 15 日，雷軍旗下順為資本投資、排名行業前七的「寓見」突然爆倉。寓見指出，因整個行業大幅變化和調整，加上經營管理不善，出現嚴重的資金短缺，導致股權全部質押給貸款銀行，沒有任何資金可以調配，瀕臨倒閉。

早在寓見出問題前，北京、上海、廣州、深圳等多地的長租公寓因經營不善陷入資金危局。據啟信寶統計，去年 2 月至今的短短一年半時間，全國已有好租好住、愛公寓、優租客等 8 家長租公寓先後爆倉。

業界：潛在問題嚴重

今年 8 月，原我愛我家副總裁胡景暉曾警告：「長租公寓爆倉，一定比 P2P 爆雷更厲害。」

胡景暉披露，中國的長租公寓運營商，以高於市場正常價格的 20%-40% 爭搶房源來擴大公司規模，完全破壞了正常房屋租賃市場。人為抬高收房價格外，以將公寓重裝修、N+1 出租模式，加劇租房價格上漲。

業內人士指出，長租公寓公司用未來的租金收益做為資產抵押，前期建設及改造投入大、回報週期長，獲利途徑單一，租房中介、長租公寓商、與消費信貸機構紛紛涉足其中，引發的資金池和錯配問題，引起長租公寓問題頻現的主要原因。