中國官方高層周末連番喊話 證監會主席：春天不遠了

中國證監會主席劉士余周日召開投資人座談會，聽取股民意見，並信心喊話表示春天已經不遠了。就在同一天，人民銀行行長易綱也出面喊話，強調貨幣政策還有空間。

劉士余昨天下午在中信建投北京東直門南大街營業部，與部分私募基金代表和個人投資者座談。當天與談人士討論今年來 A 股下跌幅度與壓力天大的基本原因，提出包括提升股市戰略地位、完善交易制度等基礎性制度、減稅讓利支持私募基金發展、推動長期資金入市等十大建議。

劉士余說：現在股市的感覺像是在冬天，既然冬天已經來了，春天也就不遠了。有投資人提出，證監會工作是制度建設、是監管，而不是「救市」。劉士余表示，其實哪個國家的證監會主席都關心股指；但證監會主席更應該關心漲跌的原因，進而推出有利市場長期穩定發展的措施。

中國十一長假後，市場情緒波動大，除了證監會主席劉士余周日到營業部召開投資人座談會，無獨有偶，中國人行行長易綱也在同一天表示，中國的利率水準是合適的，在貨幣政策工具方面還有相當的空間。

易綱表示，今年人行已經 4 次調降存款準備金率，有人擔心我們是否在放鬆銀根。我的回答是：中國的貨幣政策保持穩健中性。他表示，我們在貨幣政策工具方面還有相當的空間，包括利率、準備金率以及貨幣條件等。考慮到美國正在升息，中國的利率水平是合適的，強調上述工具足以應對不確定性。

儘管有證監會和人行兩大官員出面喊話，不過 A 股今天以平盤開出，隨後小幅向下，至截稿為止小跌 0.12%，暫報 2603.75 點。

上證指數今日走勢 (圖自新浪財經)

今日人行今年第四次降準正式生效，預計會為市場帶來人民幣 7500 億元增量資金。在中國十一長假最後一天宣布降准後，人行認為目前銀行體系流動性總量處於較高水準，上週的公開市場上連續五天未進行任何操作，淨回籠人民幣 1600 億。

一名銀行金融市場部人士表示：「不操作是預期中的，上旬資金面本身就沒有什麼擾動因素，關鍵還是中下旬，預計到時會恢復逆回購對沖。」