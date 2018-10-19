台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月19日

台積電昨（18）日舉行法說會，預估本季合併營收季增率可逾一成，優於市場預期，但三度下修全年營收年增幅至 6.5%。儘管今年營收未能如期達標，台積電總裁魏哲家強調，明年 7 奈米製程需求強勁，將有逾 100 個產品完成設計定案，相關製程明年營收占比可較今年倍增至二成。

美國聯準會（Fed）9 月貨幣政策會議紀錄顯示，決策官員基於防範通膨考量，仍堅持繼續緩步升息，並未受到美國總統川普數度抨擊升息所影響，然而對於利率須升到多高的辯論更加深入，大多數與會者支持利率終會暫時升到無助也無礙成長的「中性」水準之上。

外資在亞洲瘋狂提款後回流美國，美元強勢讓亞幣全倒，新台幣 18 日開低走低，朝 31 元大關靠近，盤中一度來到 30.996 元，尾盤重挫 1.25 角，收在 30.975 元的一周新低，總成交量放大至 14.21 億美元。



經濟日報

台積營收增幅三度下修

人民幣狂貶 中概股匯損衝擊大

Fed 利率決策偏鷹 看升至 3%

工商時報

亞幣全倒 台幣逼近 31 元

外資連 10 賣 提款 1,092 億

百元俱樂部 剩 121 檔

聯合報

美續監督陸匯率作為

南韓下修經濟成長率至 2.7%

APEC 財長聯合聲明: 貿易緊張 威脅亞太

蘋果日報

中國未列匯率操縱國 人民幣放膽貶

美再出招 宣布退出萬國郵政聯盟

全球美元荒 金融海嘯以來最嚴重

中國時報

選前利多 汽機車強制險凍漲

根基穩固 陸自信貿易戰不會輸

梅伊考慮延長脫歐過渡期

自由時報

台塑調降 10、11 月 PVC 外銷報價

智慧音箱夯 市場估明年出貨近億台

Fed 樂觀看經濟 美 12 月再升息可能性高