台股盤前－關注陸股破底後行情 無特殊利多加持 短線重返萬點有得拚

陸股破底，台股昨 (18) 日挑戰萬點再度失利，成交量進一步萎縮至千億元以下，而台積電法說會符合預期、美股今晨又陷大跌，分析師認為，雖然外資賣超動作減緩，但要關注陸股破底後行情對台股的影響，預期在無特殊利多之下，加上國際股市不穩定因素仍大，台股量能急凍，月、季線下彎，短線重返萬點的難度還是很高。

台股昨日平盤附近開出，在大立光等權值股帶動下，盤中一度上攻萬點，但因陸股破底拖累，台股終場跌 25 點、收 9953.73 點。三大法人合計賣超 63 億元，外資雖連十賣超，但金額已縮減至 35 億元，為十天賣超中金額最低。

美國與沙烏地阿拉伯的關係可能趨向緊張，美股四大指數都重挫 1-2% 不等，道瓊工業平均指數收低 327.23 點或 1.27% 至 25379.45。Nasdaq 指數收低 157.56 點或 2.06% 至 7485.14。S&P 500 指數收低 40.43 點或 1.44% 至 2768.78。費城半導體指數收低 32.01 點或 2.51% 至 1245.30。

今日觀盤重點，台積電昨日舉行法說會，預估本季合併營收季增率可逾一成，優於市場預期，但三度下修全年營收年增幅至 6.5%。儘管今年營收未能如期達標，台積電總裁魏哲家強調，明年 7 奈米製程需求強勁，將有逾 100 個產品完成設計定案，相關製程明年營收占比可較今年倍增至二成。

台積電法說會釋出營運展望，外資認為符合預期。外資表示，台積電的先進製程持續穩步前進，相較之下，英特爾（Intel）有所停滯，因此明、後年台積電很有機會超越英特爾。另在終端市場方面，蘋果宣布三年後 Mac 筆記型電腦的處理器將棄英特爾改為自行研發，這也意味蘋果將愈來愈依賴台積電。台積電股價今天是否能反映法說會行情值得關注。

集邦科技光電研究（Witsview）昨日指出，電視用大小尺寸面板報價，分別將於今年 11 月、12 月開始走跌，加上明年上半年的淡季效應，以及大陸將有華星光電及夏普的兩座 10.5 代廠投產，在整體需求成長不如產能成長的情況下，面板雙虎友達、群創恐將面臨獲利保衛戰。

人民幣昨天大跳水，人民幣兌美元即期匯率昨日下午收盤貶破 6.94 元，與官方中間價均創近兩年新低，隨著人民幣急貶，水泥、鋼鐵、汽車、食品、百貨等布局中國內需市場的中概族群恐面臨匯損衝擊。

整體來說，台股連續四個交易日收盤都無力站上萬點，已形成短壓，美股和陸股現階段是台股關鍵的多空指標，美中貿易戰變數多，加上美聯準會 12 月可能再度升息，各種通膨數據的變化會影響美股走勢，以及陸股和人民幣的雙殺，陸股創四年新低，這些在在都會對台股形成連動效應，台股由於量能無法放大，多頭上攻力有未逮，短線恐陷入膠著，在萬點關前上上下下，現階段投資人選股優於選市。