匯市分析師：人行可能順勢放手 人民幣最終恐破7

外匯專家預計，中國人民幣兌美元匯價最終將會跌破 7 這個關鍵的心理水平，並隨後引發更大幅度的下跌，毫無疑問，這將引發川普政府新一輪的批評。

美國財政部 17 日未在其一年兩次的貨幣報告中將中國列為「匯率操縱國」，而是將其與其他幾個國家一起列入觀察名單。中國因其缺乏貨幣透明度和近期貨幣疲軟而受到特別關注。人民幣貶值有助於使中國免受貿易戰的影響，因為它使出口更便宜。

人民幣匯率 18 日觸及 6.94 美元，為 2017 年 1 月以來的最低水平。市場關注是否會突破 7 元人民幣，該匯價是 10 年來從未見過的新低水平。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「這是一條紅線，同時也是心理水平，也因為中國以前一直在口頭上捍衛它。」他表示，在美國總統川普和中國國家主席習近平 11 月會晤討論貿易問題之前，應該不太可能跌破。

外匯專家認為，中美間的貿易衝突是美元走強和人民幣走弱的一個因素。貿易緊張局勢爆發後，人民幣自 6 月開始顯著下跌。但策略師表示，其他因素也在削弱人民幣匯率，其中大部分都是國內因素，包括股價急劇下跌。

上海股市 18 日重挫 2.94%，今年以來下跌 25%。

部分策略師表示，中國一直試圖阻貶人民幣，以防過度衝擊市場或引發資本外逃。但也有一些人認為，中國現在可能會讓人民幣在今年底前或明年跌破 7。

Capital Economics 中國經濟學家劉昌 (Chang Liu) 說，「在一般情況下，7 被視為一個重要的心理門檻，但現在人民幣從 6.3 降至 6.9，並且沒有出現重大資金外流，我們認為中國人民銀行有信心可以以穩定走貶的方式進一步跌至 7 以下。」

有跡象表明中國正試圖支撐人民幣，中國人民銀行 9 月數據顯示人行試圖遏制貶勢。劉昌說，「他們拋售外匯存底以支撐持人民幣，估計耗用約 170 億美元的外匯存底，這是自 2017 年初以來最多。」

中國人民銀行每天都設定人民幣匯率中間價，19 日的中間價為 6.9387。

瑞銀全球財富管理公司首席投資辦公室新興市場策略師 Jonas David 表示，人民幣貶值與中國經濟疲軟有關，「經濟明顯正在走軟，貨幣和財政政策也進一步放鬆。」

根據最新公布的經濟數據，中國第 3 季經濟成長率為 6.5%，低於市場平均預測的 6.6%。

David 表示，預計未來 6 個月人民幣匯率將達到 7.10，一年內匯率將達到 7.30，「我們認為人民幣貶值不應該停留在 7。這只是一個心理關卡，但我們實際上認為人民幣將會繼續走弱。」