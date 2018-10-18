◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大江 新昕纖 生泰 易威 駿熠電 富邦美債20年 信立 謚源 訊聯 百略 元大美債7-10 穩懋 東林 寶島科 穆拉德 富邦中國政策債 迎輝 欣厚-KY 德麥 南璋 元大美債1-3 牧德 友銓 中華食 勝昱 元大投資級公司債 撼訊 達威 世坤 精確 元大中國債3-5 松崗 三圓 冠好 宏易 群益15年IG電信債 神盾 雙喜 萬國通 唐鋒 群益15年IG科技債 環球晶 力泰 新昕纖 榮群 群益10年IG金融債 奧斯特 理銘 精確 天宇 國泰投資級公司債 博智 亞都 長佳 新零售 國泰5Y+新興債 東凌-KY 大恭 力新 國泰1-5Y高收債 明揚 永純 恩得利 富邦全球投等債 綠河-KY 泓瀚 李洲 富邦全球高收債 欣泰 致振 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 創威 元炬 富邦中政債0-1 唐榮 及成 富邦A級公司債 晉椿 和進 FH中國政策債 久陽 耀勝 凱基中國債3-10 強新 倚強 凱基新興債10+ 松和 錦明 凱基科技債10+ 川寶 鑫創 元大AAA至A公司債 李洲 廣寰科 合世 及成 點晶 易威 倚強 建舜電 百略 至寶電 泰谷 穆拉德 錦明 典範 南璋 宇環 長天 勝昱 點晶 益通 精確 加百裕 振維 宏易 幸康 鴻翊 唐鋒 泰谷 迎輝 榮群 矽瑪 欣厚-KY 天宇 先益 兆遠 新零售 泓格 太欣 力新 新鉅科 系統電 恩得利 晶達 世紀 李洲 友銓 華容 凱柏實業 寶聯通 建榮 元炬 凱鈺 立衛 及成 三聯 天揚 和進 合邦 鈺創 耀勝 萬旭 佳總 倚強 撼訊 合正 錦明 亞銳士 寶聯通 鑫創 信昌電 凱鈺 廣寰科 合晶 德宏 點晶 全譜 合邦 建舜電 易通展 萬旭 泰谷 沛波 驊宏資 典範 元隆 久正 長天 沛亨 上揚 益通 迅德 全譜 振維 倉和 易通展 鴻翊 光菱 安鈦克 迎輝 星雲 元隆 研勤 三圓 沛亨 欣厚-KY 三豐 九暘 兆遠 雙喜 凱碩 太欣 力泰 全達 系統電 豐謙 奧斯特 世紀 理銘 保銳 華容 惠普 越峰 建榮 中連貨 英格爾 立衛 易飛網 士開 天揚 亞都 昇益 鈺創 老爺知 志嘉 佳總 滿心 富裔 合正 東凌-KY 正德 寶聯通 德記 燦星旅 凱鈺 弘帆 富驛-KY 德宏 大展證 劍湖山 合邦 誠品生活 德記 萬旭 泰偉 泰偉 驊宏資 華義 華義 久正 得利影 昇華 上揚 時報 得利影 全譜 琉園 鼎創達 易通展 旭然 花王 沛波 鼎創達 邦泰 安鈦克 捷必勝-KY 元隆 明揚 沛亨 紅木-KY 九暘 綠河-KY 凱碩 欣雄 全達 欣泰 奧斯特 大汽電 保銳 越峰 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰