中國天然氣(00931-HK)與DNV GL訂立有關LNG價值鏈協議

中國天然氣(00931-HK)公佈，於2018年10月18日，公司與DNV GL訂立協議，内容有關整個LNG價值鏈的未來發展，併且同意提升訂約雙方的全面溝通及合作水平以及更好地推進相互發展。

根據協議，訂約雙方同意在風險管理、技術保證、技術谘詢、卓越經營及覆蓋LNG價值鏈(包括生產及製造、在岸與海上物流、港口與接收站和LNG分發方面(包括灌裝、供給燃料及終端用戶天然氣網等)的數碼平台的範疇合作。

此外，訂約雙方同意個别發展特定項目協議，借此規管合作活動的詳情與安排。

董事會認為，訂立協議有助集團在LNG價值鏈的品質保證和風險管理。憑藉DNV GL 在石油及天然氣和其他能源行業内的分類、技術保證、軟件及咨詢服務的專業知識，集團可提升其在中國LNG業務的安全及永續發展的能力。與DNV GL的合作可以為集團業務提供穩定及優質產品的保障，對集團於中國開發整個LNG價值鏈具有重要意義。

挪威公司DNV GL為全球品質保證及風險管理公司。秉承捍衛生命與財產安全、保護環境的宗旨，DNV GL推進多個組織達致安全，使其業務持續發展。DNV GL在海事、石油及天然氣和能源行業提供分類、技術保證、軟件及獨立專家諮詢服務。DNV GL亦向不同行業的客戶提供認證服務。DNV GL在逾100個國家營運，旗下專業人士致力為客戶服務，使全球更為安全、明智及環保。

集團的LNG業務為通過建設區域清潔能源供應中心(包含LNG點對點供應、LNG衛星站及區域燃氣管網、LNG加氣站、天然氣集中供熱及分散式能源等終端燃氣利用設施)，為中國各地區提供從工商業、民用到交通領域的LNG推廣及利用一攬子解決方案。同時配套建設LNG氣源設施，儲備設施，物流系統為終端供應業務提供LNG供應保障。最終建設LNG線上供需對接及交易、支付結算、金融服務綜合平台，通過線上線下的相互支撐，推動中國的LNG利用及助力環保事業。