中東又起紛爭，俄羅斯有利多

軟銀集團運營長 Marcelo Claure 表示，軟銀正「焦急地關注可能發生的事情」。因為《華盛頓郵報》記者 Jamal Khashoggi 上週進入沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館後失踪，衍生政治風暴。 新聞來源: 鉅亨網 2018-10-17

隨著美國對伊朗第二階段制裁的逼近，國際油價已經居高不下（布蘭特原油價格今年以來上漲近 22%）。最新傳出的華盛頓郵報記者失蹤案，更可能為本已混亂的中東局勢投下新的震撼彈。若沙烏地阿拉伯決定減產以報復美國，油價上漲速度將因此加快，而財政收入及經濟嚴重仰賴能源業的俄羅斯股市自然受益。

1. 中東地緣政治風險升高

根據土耳其晨報及美國美聯社報導，曾經批評沙烏地阿拉伯政府的記者哈邵吉（Jamal Khashoggi）於 10 月 2 日進入沙烏地阿拉伯的駐土耳其的領事館後，便遭遇沙烏地阿拉伯政府的審訊、刑求及殺害。此報導發佈前夕，土耳其政府才剛宣佈釋放遭關押的美國牧師布朗森，而此牧師正是先前美國對土耳其展開制裁的主因，巧妙時機不免引人質疑。

土耳其釋放牧師布朗森後，沙烏地阿拉伯涉嫌殺害記者事件轉而成為媒體焦點，輿論也轉向對美國政府施壓。而一向強調人權的美國，該如何以一致的標準面對中東地區最重要盟國，將是川普政府選前最大難關與考驗。

2. 沙烏地阿拉伯影響力巨大

與先前制裁的土耳其及伊朗不同，沙烏地阿拉伯除了是美國公債的主要持有國及美國武器最大外銷國外（沙烏地阿拉伯持有 1,695 億美元美國公債、2017 年向美國採購武器金額為 34 億美元），還是 OPEC 最重要的產油國。根據 OPEC 最新公佈的原油產量報告，沙烏地阿拉伯 9 月原油產量高達每日 1,051 萬桶，除了是 OPEC 中產量最高國外，也是少數仍有較大規模增產空間的國家（根據國際能源署預估，以寬鬆定義來看，全球原油閒置產能為每日 340 萬桶，沙烏地阿拉伯約佔其中的 200 萬桶）。

OPEC 主要產油國每日產量

資料來源：OPEC，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/10/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 伊朗制裁已打破原油供需平衡

原油供需左右油價表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/10/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式為該指數減去過去 12 個月平均值後，再除以過去 12 個月標準差。

如上圖所示，原油價格走勢與全球原油需求及供給缺口走勢相似，當全球原油需求高於供給時，油價便跟隨升高。根據美國能源部預估，截至 2019 年 1 月前，全球原油需求將低於供給，油價本應跟隨下跌。但若將 11 月伊朗第二階段制裁後，可能帶來的每日 200 萬桶產量下降納入考量後，目前油價與年底前需求與供給缺口預估相符，顯示伊朗減產已經反應於高漲的油價中。根據「鉅亨買基金」預估，明年中布蘭特原油價格約為每桶 87 美元，但沙烏地阿拉伯若加入減產，布蘭特原油價格將進一步升高至每桶 92 美元。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

油價居高不下，看好能源及俄羅斯基金

我們於 2017 年初的文章中便提出油價將升高至每桶 74 美元的預期，如今布蘭特原油價格已經漲破 80 美元大關，儘管我們預期未來油價上漲空間較為有限，但在每桶 80 美元以上的高油價下，除了能源基金可以直接受惠外，俄羅斯也享有經常帳及財政收支雙盈餘，同樣有利俄羅斯股市表現。

鉅亨精選基金

>> 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)

>>NN (L) 能源基金 X 股美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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