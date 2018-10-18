【華冠投顧】台股量縮整理、靜待法說行情

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

6121 新 普：

繼上周跌破季線之後，今股帶量重回季線，不過量能不足，10/4 日的帶量高點，將是後續上漲的壓力。

3360 尚 立：

自先前反轉吞噬之後，今股價重回季線之上，量能也再度放大，但由於季線下彎，因此形成上影線，後續將沿季線整理。

3324 雙 鴻：

先前因類股利多帶動向上，而上周出現空方缺口後，今天再度反轉向上，同時突破均量，後續將會在季線和月線之間震盪整理。

4105 東 洋：

雖上周跳空下跌，今天帶量長紅回補空方缺口，唯月線目前仍舊下彎，後續將沿月線附近整理

6446 藥華藥：

今天股價跌空重回年線之上，季線、月線糾結向下，因此出現上影線，後續若量能縮減、將會在季線附近震盪整理。

#一分鐘盤勢解析：

台股今天維持量縮震盪，主要的原因是台積電今天舉辨法說會，投資仍舊觀察法說會之後的結果。由於市場多數投資機構認為，第四季的營收表現將可能放緩，因此先前股價已提前反應。而今天法說會的重點在於，明年 7 奈米的產品，預測成長比例為何？另外，還有台幣近期走貶，對於計價貨幣換算台幣之後，是否減少需求衰退的影響，這些都是今日法說會的重點。

今天主要的資金流向，除了跌深反彈的被動元件，持續出現輪動行情之外，航運類股在經過幾天的修正之後，也出現整體性的買盤，部份個股股價甚至攻高到漲停。不過，跌深反彈之後，若外內價比出現反轉或是均線反壓出現量縮，後續都必須提防震盪的風險。另外，中美貿易戰的影響仍在，雖升息展望有利經濟，但操作上，特別是航運類股，仍建議短線操作為上。

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