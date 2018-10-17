台股又破萬點 三大法人合賣68.95億元 鴻海減資前再遭外資倒貨1.7萬張

台股今 (17) 日開盤一度站回萬點，但虎頭蛇尾，終場遭賣壓摜至平盤之下，失守萬點大關，小跌 1.96 點、以 9979.14 點作收，三大法人部分，外資及陸資賣超 55.78 億元，自營商賣超 21.15 億元，僅投信買超 7.98 億元，合計賣超 68.95 億元。鴻海與元大台灣 50 同遭外資連 9 賣，鴻海今日更遭外資提款逾 1.7 萬張，元大台灣 50 本周則已遭外資倒貨逾 6.2 萬張。

台指期今日結算，10 月台指期上漲上漲 44 點、以 9993 點作收，成交 10 萬 3651 口，與現貨正價差為 13.86 點。外資近 11 個交易日共賣超現貨 1176 億元，期貨則減持多單 165 口，留倉淨多單達 31951 口；投信增持空單 1419 口，空單未平倉口數增至 25383 口；自營商則減持多單 150 口，多單未平倉口數降至 1243 口。

外資今日買超力道持續疲弱，僅元大台灣 50 反 1 與大同獲外資買超逾 1 萬張的，不到 20 檔遭外資買超上千張，其中包含聯電、南茂、晶電、遠東新、臻鼎 - KY、 貿聯 - KY、台中銀、鎧勝 - KY、佳世達、華新科、TPK-KY、潤泰全、正新、陽明、頎邦、中美晶、環球晶與合晶，仍以電子股居多。

觀察外資今日賣超個股，鴻海減資前再遭外資提款逾 1.7 萬張，已遭外資連 9 賣，本周外資就已大賣超過 3.7 萬張。而元大台灣 50 已連續 3 日位居外資賣超前 5 名，也同樣遭外資連 9 賣，今日外資賣超力道稍減緩、共賣超 8887 張，但本周外資已倒貨超過 6.2 萬張。

外資買超第 1 名為元大台灣 50 反 1、買超 18933 張，第 2 名大同、買超 15834 張，第 3 名聯電、買超 9468 張，第 4 名南茂、買超 2211 張，第 5 名晶電、買超 2136 張，第 6 名遠東新、買超 1990 張，第 7 名臻鼎 - KY、買超 1967 張，第 8 名頎邦、買超 1807 張，第 9 名貿聯 - KY、買超 1751 張，第 10 名中美晶、買超 1545 張。

外資賣超第 1 名鴻海、賣超 17788 張，第 2 名開發金、賣超 13505 張，第 3 名中信金、賣超 10554 張，第 4 名元大台灣 50 、賣超 8888 張，第 5 名新光金、賣超 7958 張，第 6 名台新金、賣超 7952 張，第 7 名富邦上証正 2、賣超 7521 張，第 8 名元大滬深 300 正 2、賣超 6812 張，第 9 名永豐金、賣超 6760 張，第 10 名第一金、賣超 5108 張。

投信買超第 1 名美律、買超 2457 張，第 2 名世界、買超 1822 張，第 3 名大成鋼、買超 1770 張，第 4 名元大台灣 50、買超 1500 張，第 5 名同新電、買超 1116 張；投信賣超第 1 名國泰金、賣超 2091 張，第 2 名中鴻、賣超 1792 張，第 3 名兆豐金、賣超 1763 張，第 4 名鴻海、賣超 1078 張，第 5 名金寶、賣超 722 張。

自營商買超第 1 名為元大台灣 50、買超 5018 張，第 2 名中環、買超 3373 張，第 3 名元大 S&P 原油反 1、買超 2617 張，第 4 名臺企銀、買超 2190 張，第 5 名茂迪、買超 1096 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 40249 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、賣超 11856 張，第 3 名元大高股息、賣超 5586 張，第 4 名元大 S&P 黃金正 2、賣超 4816 張，第 5 名富邦上証正 2、賣超 4372 張。

分析師指出，台股今日開高走低，幾乎收在最低點，外資已連續 8 日賣超，今日也不太可能由賣轉買，並沒有因為最近台幣相對抗貶而買超台股，顯示外資明顯偏空，且內資也並不捧場，包括被動元件、矽晶圓與記憶體等族群，近期反彈可能接近尾聲，若被動元件與矽晶圓族群明日繼續向下修正，可能會對中小型股造成不小賣壓，留意多殺多賣壓襲擊。